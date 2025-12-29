So versüßt der Familienland*Pass die Weihnachtsferien

Die Weihnachtsferien sind die perfekte Gelegenheit, um wertvolle Zeit mit der Familie zu genießen. Mehr als 500 Partnerbetriebe des Familienland*Passes locken mit besonderen Angeboten und attraktiven Rabatten, die gemeinsame Erlebnisse leistbarer machen.

"Der Familienland*Pass hilft bei Ausflügen und Aktivitäten, unvergessliche Momente des Miteinanders zu erleben und dabei bares Geld zu sparen. Dank der digitalen Verfügbarkeit in der Familienland-App sind die Vorteile jederzeit griffbereit. Damit setzt Niederösterreich ein klares Zeichen: Familien stehen im Mittelpunkt – für die beste Zukunft unserer Kinder“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Mit dem Familienland*Pass wird der Winter zum Erlebnis: Zahlreiche Ski- und Rodelgebiete wie das Skigebiet Königsberg, die Raxseilbahn, die Wexl Arena, das Schidorf Kirchbach oder der Semmering mit seinem Rodelverleih bieten attraktive Ermäßigungen für Familien. Wer lieber übers Eis gleitet, profitiert ebenfalls von Preisvorteilen – so etwa am Eislaufplatz Hollabrunn, der Eisbahn Markt Piesting, in Melk, im Freizeitzentrum Mödling und Perchtoldsdorf, in der Kunsteisarena Ternitz, am Eislaufplatz Thayaland sowie in den Kunsteisbahnen Krems und Matzen oder beim Wilhelmsburger Glatteis. Auch Hallenbäder und Thermen laden mit vergünstigten Eintritten zu entspannten Stunden ein, wie zum Beispiel das Zwettlbad, die Therme Laa, das DonauSplash Tulln, die Aquacity St. Pölten, das Sole Felsen Bad Gmünd oder das Aqua Nova Wr. Neustadt.

Pistengaudi noch günstiger

Pistengaudi wird mit dem Familienland*Pass noch günstiger: Die Annaberger Lifte, die Erlebnisalm Mönichkirchen, die Ötscherlifte Lackenhof und die Hochkar Bergbahnen laden Familien zu einer besonderen Aktion ein. Beim ersten Besuch gibt es online zehn Prozent Rabatt auf Stunden- und Eintagestickets für Kinder, beim zweiten Besuch sogar ganze 33 Prozent Ermäßigung auf alle im Onlineshop gekauften Tickets für die gesamte Familie.

Ein besonderes Highlight für alle Inhaberinnen und Inhaber des Familienland*Passes ist die Aktion „Museum10 – Entdecken, Staunen, Erleben“. Familien mit gültiger Vorteilskarte erhalten vergünstigten Eintritt in elf ausgewählte niederösterreichische Museen und können für nur je zehn Euro gemeinsam spannende Ausstellungen besuchen und Geschichte hautnah erleben. Von den elf teilnehmenden Museen haben aktuell das Karikaturmuseum Krems, die Kunsthalle Krems, die Landesgalerie Niederösterreich, das Museum Niederösterreich in St. Pölten sowie das KinderKunstLabor für zeitgenössische Kunst in St. Pölten geöffnet.