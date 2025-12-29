Alles zu oe24VIP
cb011c08-07c1-419f-b90a-2fce64123f9c.jpg

Lange Wartezeiten

Stau im Ski-Paradies: Riesiger Ansturm auf Pisten

29.12.25, 13:17
Riesiger Ansturm auf die heimischen Skigebiete! Vor allem auf der Gerlitzen in Kärnten geht aktuell (fast) gar nichts mehr. 

Ski-Liebhaber müssen sich in den Weihnachtsferien auf Staus, lange Warteschlangen bei den Skiliften und Menschenmassen einstellen.

Video zum Thema: Lange Wartezeiten auf der Gerlitzen

Video zum Thema: Ski-Ansturm in Kärnten

Videos des Kärntner Portals "Klagenfurt Elite" zeigen den aktuellen Ansturm auf der Gerlitzen. Die Wartezeiten bei den Liften gehen sogar so weit, dass vereinzelte Skifahrer ihre "Brettln" schultern und die Piste selbst hinaufstapfen.

Video zum Thema: Stau am Skilift
 

Während für die Ski-Fans Geduld angesagt ist, jubelt der Wintertourismus über starke Einnahmen. Vor allem bis zum 6. Jänner werden die Wintersport-Gebiete von tausenden Touristen geflutet.

