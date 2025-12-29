Stau im Ski-Paradies: Riesiger Ansturm auf Pisten

Riesiger Ansturm auf die heimischen Skigebiete! Vor allem auf der Gerlitzen in Kärnten geht aktuell (fast) gar nichts mehr.

Ski-Liebhaber müssen sich in den Weihnachtsferien auf Staus, lange Warteschlangen bei den Skiliften und Menschenmassen einstellen.

Videos des Kärntner Portals "Klagenfurt Elite" zeigen den aktuellen Ansturm auf der Gerlitzen. Die Wartezeiten bei den Liften gehen sogar so weit, dass vereinzelte Skifahrer ihre "Brettln" schultern und die Piste selbst hinaufstapfen.

Während für die Ski-Fans Geduld angesagt ist, jubelt der Wintertourismus über starke Einnahmen. Vor allem bis zum 6. Jänner werden die Wintersport-Gebiete von tausenden Touristen geflutet.