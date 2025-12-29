Praterstern-Supermarkt: Ungarin ging auf Securitys und Polizisten los

Polizisten wurden am Sonntagabend gegen 19 Uhr zu dem Supermarkt im Bahnhof gerufen.

Wilde Szenen vor einem Supermarkt im Bahnhofsbereich am Praterstern. Dort wollte eine Ungarin (36) mit ihrem Roller in einen Supermarkt gehen, wurde aber von den Sicherheitsleuten darauf hingewiesen, dass das nicht erlaubt sei.

Danach versuchte die völlig aufgebrachte Kundin die Securitys mit Tritten und Stößen zu attackieren. Die Polizei musste alarmiert werden. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich die 36-Jährige äußerst aggressiv. Sie ging auch gegen diese mit Händen und Füßen los und biss einem der Polizisten sogar ins Bein.

Aufgrund ihres rabiaten Verhaltens musste die Ungarin vorläufig festgenommen werden. Drei Sicherheitsmitarbeiter des Supermarktes und die Polizistin wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Ein bei der Frau durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 1,7 Promille.