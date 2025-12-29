In Wohnung eingestiegen: Polizei sucht dieses Einbrecher-Duo

Die beiden jungen Männer, von denen nun Lichtbilder veröffentlicht werden können, sollen über einen Balkontür in eine Wohnung in der Donaustadt gestiegen sein.

Von dem Einbrecher-Duo, welches bereits in der Nacht auf den 24. Mai in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses eingebrochen war, fehlt bisher jede Spur. Die jungen, dunkel gekleideten Männer sollen sich über eine Balkontüre Zutritt in das Innere der Wohnung verschafft haben. Geklaut hatten sie dort eine Geldbörse samt Ausweisen und Bankkarten.

© LPD Wien

© LPD Wien

© LPD Wien

Mit geklauter Karte Zahlungen gemacht

Bereits kurz nach dem Einbruch wurde die Bankomatkarte für mehrere Zahlungen in Anspruch genommen. Dabei konnten Fotos der beiden Tatverdächtigen sichergestellt werden. Für das Opfer entstand ein Schaden im dreistelligen Euro-Bereich.

Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, um mediale Veröffentlichung der Fotos. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, können an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord unter der Telefonnummer 01-31310-67800 weitergegeben werden.