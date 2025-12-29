Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Einbrecher gesucht Wien Donaustadt
© LPD Wien

Fotos veröffentlicht

In Wohnung eingestiegen: Polizei sucht dieses Einbrecher-Duo

29.12.25, 12:29
Teilen

Die beiden jungen Männer, von denen nun Lichtbilder veröffentlicht werden können, sollen über einen Balkontür in eine Wohnung in der Donaustadt gestiegen sein.

Von dem Einbrecher-Duo, welches bereits in der Nacht auf den 24. Mai in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses eingebrochen war, fehlt bisher jede Spur. Die jungen, dunkel gekleideten Männer sollen sich über eine Balkontüre Zutritt in das Innere der Wohnung verschafft haben. Geklaut hatten sie dort eine Geldbörse samt Ausweisen und Bankkarten.

Einbruch in Wohnung Täter gesucht
© LPD Wien

Einbruch in Wohnung Täter gesucht
© LPD Wien

Einbruch in Wohnung Täter gesucht
© LPD Wien

Mit geklauter Karte Zahlungen gemacht

Bereits kurz nach dem Einbruch wurde die Bankomatkarte für mehrere Zahlungen in Anspruch genommen. Dabei konnten Fotos der beiden Tatverdächtigen sichergestellt werden. Für das Opfer entstand ein Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. 

Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, um mediale Veröffentlichung der Fotos. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, können an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord unter der Telefonnummer 01-31310-67800 weitergegeben werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden