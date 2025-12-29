Düstere Legende: Verfluchter Palast sucht neuen Besitzer

Der historische Palast Ca' Dario wird in Italien verkauft.

Dabei handelt es sich um einen Nobelpalast aus dem 15. Jahrhundert mit neun Schlafzimmern, acht Bädern und einer Gesamtfläche von 1.055 Quadratmetern. Die Immobilie gilt als verflucht, da mehrere ihrer Eigentümer ein tragisches Ende erlebte.

Der Palast verfügt über zwei Etagen, eine prachtvoll dekorierte Treppe, eine Bibliothek, Dienstwohnungen sowie eine Panoramaterrasse. Bereits 2024 war der Palazzo zum Verkauf angeboten und anschließend wieder vom Markt genommen worden; nun ist er erneut online auf der Website des Maklers Engel&Völkers gelistet. Über den Verkaufspreis der Residenz wird Stillschweigen gewahrt.

Palast wurde 1489 errichtet

Der Palast wurde 1489 von Giovanni Dario, einem venezianischen Botschafter am Hof des Sultans Mehmed II., errichtet und gilt als architektonisches Meisterwerk, das Renaissance-Eleganz und venezianischen Charme vereint. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich um Ca' Dario eine geheimnisvolle Aura gebildet. In 546 Jahren erlebten einige seiner Eigentümer ein tragisches Ende, was dem Gebäude den Ruf eines "verfluchten Palastes" einbrachte. Dennoch konnten selbst diese düsteren Legenden weder die Eigentümerwechsel noch die Investitionen in den Erhalt des Palazzos aufhalten.

Der Palast liegt im prestigereichen Viertel Sestiere Dorsoduro, zwischen der Kirche Santa Maria della Salute und dem Markusplatz. "Jeder Winkel dieses Palasts spiegelt die Kunst, Geschichte und Kultur einer Stadt wider, die über Jahrhunderte hinweg eine Brücke zwischen Orient und Okzident war. Ca' Dario ist nicht nur eine Immobilie: Es ist ein Stück Geschichte, eine noble Residenz mit tiefen Wurzeln und einer leuchtenden Zukunft - perfekt für alle, die Eleganz, Prestige und eine authentische Verbindung zum exklusivsten Venedig suchen", heißt es im Inserat des Maklers.