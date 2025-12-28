20-Einwohner-Dorf feiert Geburt des ersten Babys

Im italienischen Dorf Pagliara dei Marsi ist die Freude gigantisch: Es wurde das erste Mal seit fast 30 Jahren ein Kind im kleinen Bergdorf geboren.

In Pagliara dei Marsi herrscht aktuell Festtagsstimmung. Mit Lara Bussi Trabucco ist nach über 30 Jahren das erste Mal ein Kind im kleinen Bergdorf zur Welt gekommen, so der "Guardian".

Das Dorf mit 20 Einwohnern freut sich über den Zuwachs. Bei Laras Taufe besuchte die komplette Gemeinde und Touristen die Kirche gegenüber ihrem Haus. Cinzia Trabucco, Laras Mutter, erzählte: "Menschen, die nicht einmal wussten, dass Pagliara dei Marsi existiert, sind nur gekommen, weil sie von Lara gehört hatten. Mit nur neun Monaten ist sie berühmt."

Ein riesiges Problem

Die Mutter wurde in Frascati nahe Rom geboren. Dort arbeitete sie als Musiklehrerin. Trabucco entschied sich dann, in das Heimatdorf ihres Großvaters zu ziehen. In Pagliara dei Marsi lernte sie ihren Partner, einen Bauarbeiter aus der Gegend, kennen.

Die Familie erhielt nach Laras Geburt einen einmaligen "Babybonus" von 1000 Euro. Monatlich werden sie rund 370 Euro Kindergeld bekommen. Doch ein riesiges Problem gibt es in Pagliara dei Marsi: Es fehlt an Kinderbetreuung. Die Eltern sorgen sich um Laras zukünftige Schulbildung. Seit Jahrzehnten hatte das kleine Bergdorf keinen Lehrer, der die Schüler zu Hause unterrichtet hat.