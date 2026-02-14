Brand in Einkaufszentrum: Mehrere Menschen vermisst

In einem Einkaufszentrum in Kiel im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein ist ein Brand ausgebrochen.

Im Gebäude würden nach derzeitigem Stand mehrere Menschen vermisst, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der dpa.

Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst

Es gehe aktuell um Menschenrettung. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst sei beim Einkaufszentrum Sophienhof, teilte die Feuerwehr mit.

120 Geschäfte und einen Food-Court

Der Bereich der Einsatzstelle wurde umfangreich abgesperrt. Es kommt zu Einschränkungen im Bereich des Sophienblattes und des Hauptbahnhofes, vor allem im städtischen Busverkehr, wie es hieß. In dem Einkaufszentrum neben dem Hauptbahnhof und nahe der Fußgängerzone gibt es 120 Geschäfte und einen Food-Court mit gastronomischen Angeboten. Die meisten haben samstags bis 20.00 Uhr geöffnet.