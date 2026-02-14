Massenschlägerei im Flieger: Notlandung nötig

Chaotische Szenen über Europa: Wegen einer Massenschlägerei an Bord eines Jet2-Fluges musste eine Maschine auf dem Weg von Antalya nach Manchester in Brüssel notlanden.

Am vergangenen Freitag kam es auf dem Flug LS896 von Antalya (Türkei) nach Manchester (England) zu tumultartigen Szenen. Bilder und Videos in sozialen Netzwerken zeigen, wie mehrere Passagiere aufeinander einschlugen.

Pilot zur Notlandung gezwungen

Laut der britischen Zeitung „The Sun“ versuchte das Kabinenpersonal, die Beteiligten zu trennen – jedoch ohne Erfolg. Schließlich entschied sich der Pilot zur Notlandung in Brüssel (Belgien).

Zwei beteiligte Männer wurden nach der Landung von der Polizei aus dem voll besetzten Flugzeug abgeführt. Wie die Airline mitteilte, dürfen sie künftig nicht mehr mit der Fluglinie fliegen.

© Facebook

Rassistische Äußerungen als Auslöser

Ein Augenzeuge berichtete laut „The Sun“, dass es bereits zu Beginn des Fluges zu rassistischen Bemerkungen gekommen sein soll.

„Ich bin gerade von einem furchtbaren Flug nach Hause gekommen, und bin immer noch völlig aufgelöst, genau wie viele andere Passagiere“, wird der Reisende zitiert. „Schon zu Beginn des Fluges machte ein Passagier hinter uns rassistische Bemerkungen, leise genug, dass andere sie nicht deutlich hören konnten, aber laut genug für uns.“

Demnach soll sich der Mann abwertend über pakistanische Mitreisende geäußert haben. Auch gegenüber dem Kabinenpersonal habe er sich aggressiv verhalten.

„Zeitweise eskalierte die Situation in Handgreiflichkeiten. Die Passagiere waren aufgebracht. Die Menschen hatten Angst. Die Atmosphäre war chaotisch“, schilderte der Augenzeuge weiter.

Schläger müssen zahlen

Nach der Zwischenlandung am Flughafen Brüssel wurde der Flug noch am selben Tag nach Manchester fortgesetzt. Die Airline kündigte an, die beteiligten Passagiere zur Kasse zu bitten, und bezeichnete den Vorfall als „entsetzlich“.