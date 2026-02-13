Alles zu oe24VIP
Hofer startet Pfandspende: Jetzt für die Österreichische Kinderkrebshilfe spenden
© Hofer

Pfand mit Herz

Hofer startet Pfandspende: Jetzt für die Österreichische Kinderkrebshilfe spenden

13.02.26, 14:12
Teilen

Am 15. Februar, dem Internationalen Kinderkrebstag, setzt Hofer ein starkes Zeichen: Kunden können ihre Pfandbon-Gutschrift direkt an die Österreichische Kinderkrebshilfe spenden. So wird aus jeder leeren Flasche wertvolle Hilfe für krebskranke Kinder und ihre Familien in ganz Österreich.

Jährlich erhalten rund 300 Kinder und Jugendliche in Österreich die niederschmetternde Diagnose Krebs. Besonders häufig sind Leukämien, Hirntumore und Lymphome. Dank intensiver Forschung haben sich die Heilungschancen massiv verbessert: Während in den 1970er-Jahren nur etwa jedes zweite Kind überlebte, liegen die Überlebenschancen heute bei über 85 Prozent. Doch trotz medizinischer Fortschritte bleibt die Diagnose für Familien ein Schock, der das gesamte Leben verändert.

HOFER ermöglicht Pfandspenden in allen Filialen österreichweit - unterstützt werden kann hier unter anderem die Österreichische Kinderkrebshilfe.

© freepik

© freepik

Österreichische Kinderkrebshilfe: Hilfe ab dem ersten Tag
Genau hier setzt die Österreichische Kinderkrebshilfe an. Gemeinsam mit ihren Landesvereinen begleitet sie betroffene Familien vom Moment der Diagnose bis weit über das Therapieende hinaus.
Die Organisation bietet:
• finanzielle Soforthilfe
• emotionale Unterstützung
• spezielle Programme für Kinder, Eltern und Geschwister
Ziel ist es, Halt zu geben, Perspektiven zu schaffen und Familien in der schwersten Zeit ihres Lebens zu entlasten.

Kinderkrebshilfe

Kinderkrebshilfe

© Österreichische Kinderkrebshilfe

Lebensmitteldiskonter macht Spenden jetzt kinderleicht
Der Diskonter mit Sitz in Sattledt engagiert sich im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsinitiative „Heute für Morgen“ seit 2025 als wichtiger Partner der Kinderkrebshilfe.
Seit Mitte 2025 können Kunden in allen HOFER-Filialen ihre Pfandbon-Gutschrift direkt spenden.
So funktioniert’s:
1. Leergut beim Automaten zurückgeben
2. Pfandbon erhalten
3. Am Automaten entscheiden: Auszahlung oder Spende
Neben der Kinderkrebshilfe kann auch das Österreichische Rote Kreuz unterstützt werden.

Kleine Geste, große WirkungOb ein paar Cent oder mehrere Euro – jede Pfandspende trägt dazu bei, Familien in einer extrem belastenden Situation zu unterstützen.Gerade rund um den Internationalen Kinderkrebstag wird deutlich: Hilfe beginnt oft mit einer kleinen Entscheidung. Und bei HOFER reicht dafür schon eine leere Flasche.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

