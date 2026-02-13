Beliebtes Wiener Fisch-Restaurant ist pleite

Der Betreiber vom Takan Restaurant ist insolvent. Das beliebte Wiener Fischrestaurant musste nun einen Konkursantrag stellen

Die Takan Restaurant GmbH ist pleite. Ein Fisch-Restaurant in der Haizingergasse in Wien-Währing sowie ein Marktstand für Meeres-Delikatessen am Kutschkermarkt werden von ihnen betrieben. Laut Creditreform musste das Unternehmen nun einen Konkursantrag stellen. Von der Pleite sind 11 Mitarbeiter betroffen.

Im Antrag begründen sie die Insolvenz: "Die Probleme haben mit dem Wechsel des Marktstandes begonnen. Dieser neue Stand konnte nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Dadurch kam es zu Umsatzrückgängen, insbesondere auch beim Verkauf von Lebensmitteln."

Fortführung geplant

Sie erklären: "Dies konnte lange Zeit mit dem zweiten Restaurantbetrieb aufgefangen werden. Auch dort ist die Lage jedoch nicht mehr so stabil, sodann die Zahlungsunfähigkeit einzugestehen ist." Takan Restaurant GmbH konnte sich auch mit keinem Investor einigen.

Aktuelle Zahlen liegen derzeit noch nicht vor, so Creditreform. Schon in der eingereichten Bilanz von 2022/2023 hatte das Unternehmen Verbindlichkeiten von 505.795 Euro. Der damalige Bilanzverlust betrug 24.100 Euro.

Eine Fortführung ist geplant: "Das Unternehmen wird derzeit noch fortbetrieben." Es wird auch angekündigt: "Eventuell bestehen Möglichkeiten für einen Verkauf des Restaurants."