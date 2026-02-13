Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 48.600 aktien up +0.21% Andritz AG 72.05 aktien down -1.37% BAWAG Group AG 132.10 aktien down -1.05% CA Immobilien Anlagen AG 25.180 aktien down -0.16% CPI Europe AG 15.840 aktien down -0.5% DO & CO Aktiengesellschaft 209.00 aktien up +4.6% EVN AG 28.850 aktien down -2.53% Erste Group Bank AG 103.20 aktien down -2.92% Lenzing AG 26.850 aktien down -2.01% OMV AG 54.55 aktien down -1.27% Oesterreichische Post AG 34.450 aktien equal +0% PORR AG 37.600 aktien down -0.4% Raiffeisen Bank Internat. AG 41.200 aktien down -2.14% SBO AG 34.100 aktien down -1.87% STRABAG SE 89.10 aktien up +0.22% UNIQA Insurance Group AG 15.540 aktien up +1.17% VERBUND AG Kat. A 58.50 aktien down -3.15% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.80 aktien down -0.16% Wienerberger AG 29.860 aktien down -2.1% voestalpine AG 43.760 aktien down -2.54%
  1. oe24.at
  2. Business
Insolvenz
© Getty Images

Insolvenz-Welle

Beliebtes Wiener Fisch-Restaurant ist pleite

13.02.26, 12:33
Teilen

Der Betreiber vom Takan Restaurant ist insolvent. Das beliebte Wiener Fischrestaurant musste nun einen Konkursantrag stellen

Die Takan Restaurant GmbH ist pleite. Ein Fisch-Restaurant in der Haizingergasse in Wien-Währing sowie ein Marktstand für Meeres-Delikatessen am Kutschkermarkt werden von ihnen betrieben. Laut Creditreform musste das Unternehmen nun einen Konkursantrag stellen. Von der Pleite sind 11 Mitarbeiter betroffen.

Im Antrag begründen sie die Insolvenz: "Die Probleme haben mit dem Wechsel des Marktstandes begonnen. Dieser neue Stand konnte nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Dadurch kam es zu Umsatzrückgängen, insbesondere auch beim Verkauf von Lebensmitteln."

Fortführung geplant

Sie erklären: "Dies konnte lange Zeit mit dem zweiten Restaurantbetrieb aufgefangen werden. Auch dort ist die Lage jedoch nicht mehr so stabil, sodann die Zahlungsunfähigkeit einzugestehen ist." Takan Restaurant GmbH konnte sich auch mit keinem Investor einigen.

Aktuelle Zahlen liegen derzeit noch nicht vor, so Creditreform. Schon in der eingereichten Bilanz von 2022/2023 hatte das Unternehmen Verbindlichkeiten von 505.795 Euro. Der damalige Bilanzverlust betrug 24.100 Euro.

Eine Fortführung ist geplant: "Das Unternehmen wird derzeit noch fortbetrieben." Es wird auch angekündigt: "Eventuell bestehen Möglichkeiten für einen Verkauf des Restaurants."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen