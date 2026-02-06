Konkurs-Knaller um bekannten Maschinenbauer

Insolvente SPS Maschinenbau GmbH ist im Konkurs. Man würde nur 7 % der Forderungen bei einer Sanierung begleichen. Das Unternehmen ist bereits geschlossen.

Die insolvente SPS Maschinenbau GmbH geht in Konkurs. Das Unternehmen hat seinen Antrag auf Annahme eines Sanierungsplans zurückgezogen, berichtete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Freitag. Das Sanierungsverfahren am Landesgericht Wels sei in ein Konkursverfahren umgewandelt und die für 12. Februar vorgesehene Sanierungsplantagsatzung abberaumt worden.

Millionenschulden

Das Vermögen von SPS schätzt der AKV auf knapp 350.000 Euro. Da rund 4,75 Mio. Euro an anerkannten Insolvenzforderungen vorliegen, hätte die Quote nur 7 Prozent betragen. Das Unternehmen mit zuletzt 23 Beschäftigten wurde bereits Ende November, kurz nach Insolvenzeröffnung, geschlossen.