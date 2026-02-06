Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 49.900 aktien up +0.6% Andritz AG 70.90 aktien down -6.59% BAWAG Group AG 137.20 aktien up +1.55% CA Immobilien Anlagen AG 25.180 aktien up +1.78% CPI Europe AG 16.040 aktien up +0.25% DO & CO Aktiengesellschaft 197.60 aktien up +2.7% EVN AG 29.250 aktien up +1.21% Erste Group Bank AG 107.90 aktien up +1.98% Lenzing AG 27.450 aktien down -0.36% OMV AG 52.40 aktien up +1.55% Oesterreichische Post AG 34.150 aktien up +0.44% PORR AG 36.500 aktien up +2.53% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.360 aktien up +2.02% SBO AG 33.150 aktien down -0.15% STRABAG SE 89.80 aktien up +1.13% UNIQA Insurance Group AG 16.000 aktien down -0.25% VERBUND AG Kat. A 61.30 aktien up +3.2% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.90 aktien down -2.51% Wienerberger AG 29.420 aktien up +0.34% voestalpine AG 42.600 aktien up +1.43%
  1. oe24.at
  2. Business
insolvenz
© Getty Images

Millionenpleite

Konkurs-Knaller um bekannten Maschinenbauer

06.02.26, 13:38 | Aktualisiert: 06.02.26, 15:55
Teilen

Insolvente SPS Maschinenbau GmbH ist im Konkurs. Man würde nur 7 % der Forderungen bei einer Sanierung begleichen. Das Unternehmen ist bereits geschlossen.

Die insolvente SPS Maschinenbau GmbH geht in Konkurs. Das Unternehmen hat seinen Antrag auf Annahme eines Sanierungsplans zurückgezogen, berichtete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Freitag. Das Sanierungsverfahren am Landesgericht Wels sei in ein Konkursverfahren umgewandelt und die für 12. Februar vorgesehene Sanierungsplantagsatzung abberaumt worden.

Millionenschulden

Das Vermögen von SPS schätzt der AKV auf knapp 350.000 Euro. Da rund 4,75 Mio. Euro an anerkannten Insolvenzforderungen vorliegen, hätte die Quote nur 7 Prozent betragen. Das Unternehmen mit zuletzt 23 Beschäftigten wurde bereits Ende November, kurz nach Insolvenzeröffnung, geschlossen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen