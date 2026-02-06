FAIRBRUARY 2026: Mit FAIRTRADE einkaufen und 300-Euro-Gutscheine gewinnen

Fair einkaufen und dabei richtig abkassieren: Im FAIRBRUARY 2026 feiern REWE Group Österreich und FAIRTRADE Österreich den fairen Handel. Rund 900 FAIRTRADE-Produkte bei Billa, Penny & Co. warten – plus Gewinnspiele mit 300-Euro-Gutscheinen.

Der Februar steht ganz im Zeichen des fairen Konsums: Die REWE Group Österreich und Fairtrade Österreich laden auch 2026 wieder zum FAIRBRUARY. In den Regalen von Billa, Billa Plus, Penny, Adeg und Bipa finden Kunden aktuell rund 900 Fairtrade-zertifizierte Produkte – von Kaffee über Schokolade bis hin zu Bio-Eigenmarken. Besonders stark: Knapp 140 Fairtrade-Produkte stammen aus Eigenmarken der REWE Group. Damit zählt das Unternehmen zu den wichtigsten Fairtrade-Partnern des Landes.

v.l.n.r.: Robert Nagele (Vorstand BILLA AG), Hartwig Kirner (Geschäftsführer FAIRTRADE Österreich), Johanna Mang (Vorstandsvorsitzende FAIRTRADE Österreich), Johannes Greller (PENNY Österreich Geschäftsführer) © Christian Dusek

Fairer Kaffee, faire Schokolade – fest im Sortiment

Ob clever, BILLA Bio, Ja! Natürlich oder Echt Bio: Viele Kaffeesorten und der gesamte Kakao für REWE-Eigenmarken-Schokolade sind Fairtrade-zertifiziert. Damit setzt der Handel ein klares Zeichen für bessere Einkommen, nachhaltigere Anbaumethoden und faire Arbeitsbedingungen in den Ursprungsländern. „FAIRBRUARY ist für uns ein wichtiger Anlass, das Fairtrade-Siegel noch sichtbarer zu machen. Wir bauen das Angebot laufend aus – besonders bei unseren Eigenmarken“, betont Billa-Vorstand Robert Nagele.

Fairtrade auch im Diskont stark vertreten

Auch bei Penny ist Fairtrade längst angekommen: Die meisten Eigenmarkenprodukte mit Kakao – von Schokolade bis zu süßen Aufstrichen – tragen das Siegel. Besonders beliebt ist der Bio Fairtrade-Kaffee, erhältlich gemahlen oder als ganze Bohnen.

fAirtrade Österreich-Geschäftsführer Hartwig Kirner sieht darin ein starkes Signal: Fairer Konsum funktioniere – und komme direkt bei Bauernfamilien und Beschäftigten in den Anbauländern an.

300 Euro gewinnen: Mitmachen lohnt sich

Der FAIRBRUARY belohnt nicht nur das Gewissen, sondern auch die Geldbörse:

• Billa verlost 3×300 Euro Einkaufsgutscheine

• Penny vergibt 2×300 Euro Einkaufsgutscheine

www.fairbruary.at/billa, www.fairbruary.at/penny

online teilnehmen