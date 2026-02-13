Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 49.150 aktien up +1.34% Andritz AG 73.10 aktien up +0.07% BAWAG Group AG 133.80 aktien up +0.22% CA Immobilien Anlagen AG 25.040 aktien down -0.71% CPI Europe AG 15.760 aktien down -1.01% DO & CO Aktiengesellschaft 211.50 aktien up +5.86% EVN AG 29.650 aktien up +0.17% Erste Group Bank AG 105.90 aktien down -0.38% Lenzing AG 27.000 aktien down -1.46% OMV AG 54.60 aktien down -1.18% Oesterreichische Post AG 34.250 aktien down -0.58% PORR AG 38.100 aktien up +0.93% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.240 aktien up +0.33% SBO AG 34.650 aktien down -0.29% STRABAG SE 90.30 aktien up +1.57% UNIQA Insurance Group AG 15.520 aktien up +1.04% VERBUND AG Kat. A 59.30 aktien down -1.82% VIENNA INSURANCE GROUP AG 63.60 aktien up +1.11% Wienerberger AG 29.900 aktien down -1.97% voestalpine AG 44.060 aktien down -1.87%
  1. oe24.at
  2. Business
Glorit wächst gegen den Trend des Marktes
© Glorit

Bauwirtschaft

Glorit wächst gegen den Trend des Marktes

13.02.26, 09:34
Teilen

Während der Wiener Wohnimmobilienmarkt von sinkendem Angebot und steigenden Preisen geprägt ist, setzt der Premium-Bauträger Glorit ein starkes Zeichen: Mit einem Umsatz von rund 100 Millionen Euro verzeichnet das Unternehmen 2025 eines der erfolgreichsten Jahre seiner Geschichte.

Rekordjahr trotz angespanntem Immobilienmarkt: Glorit analysiert gemeinsam mit Immobilienexperte Alexander Bosak die aktuelle Marktentwicklung – mit einem klaren Fazit: Die Nachfrage steigt weiter, das Angebot schrumpft, und Glorit wächst entgegen dem allgemeinen Markttrend.

Kontrolliertes Wachstum: P. Kloihofer, L. Gartler (Glorit), A. Bosak (Exploreal), Glorit GF L. Sattlegger, S. Messar (v. l. n .r.).

Kontrolliertes Wachstum: P. Kloihofer, L. Gartler (Glorit), A. Bosak (Exploreal), Glorit GF L. Sattlegger, S. Messar (v. l. n .r.).

© Glorit

Angebotsrückgang verschärft die Marktlage
Bosak, Geschäftsführer von Exploreal, zeichnete ein deutliches Bild der Situation. Steigende Baukosten, Bevölkerungswachstum und eine sinkende Zahl an Baubewilligungen führen dazu, dass Neubau-Eigentumswohnungen in Wien zunehmend knapp werden. Besonders in Floridsdorf und der Donaustadt ist dieser Rückgang spürbar. Ab 2026 werde die Pipeline im Eigentumssegment massiv schrumpfen, während die Preise weiter anziehen. „Wer Planungssicherheit und Qualität sucht, sollte jetzt handeln“, so Bosak.

Finanzierung bleibt attraktiv – Vorteil endet 2026
Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen bleiben die Finanzierungsmöglichkeiten stabil. Variable Zinssätze von rund zwei Prozent gelten laut Experten als mittelfristig gesichert. Gleichzeitig läuft jedoch eine staatliche Begünstigung aus: Die Befreiung von der Eintragungsgebühr endet mit 30. Juni 2026. Käufer:innen können bis dahin noch bis zu 17.000 Euro sparen – ein zeitlich begrenzter Vorteil.

Glorit setzt auf Qualität und kontrolliertes Wachstum
Glorit nutzt diese Marktphase konsequent. Neben dem Rekordumsatz bleibt auch die Eigenkapitalbasis stark. Das Unternehmen baut sein Team weiter aus und steigert den Output im Hausbau um rund 30 Prozent. Geschäftsführer Stefan Messar betont den Fokus auf nachhaltiges, kontrolliertes Wachstum und Vertrauen als entscheidenden Faktor in einem enger werdenden Markt.

One-Stop-Service als Erfolgsmodell
Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist das umfassende Leistungsangebot: Architektur, Bauträger, Fertighauswerk, Bauunternehmen, Finanzierung und Vermietung – alles aus einer Hand. Ergänzt wird dies durch das Maklerhaus by Glorit, das Verkauf, Vermietung und Neubaukauf verbindet und sowohl Eigennutzer als auch Anleger anspricht.

Marktführer mit neuen Projekten
Mit einem Marktanteil von 51,5 Prozent im Wiener Hausbau gilt Glorit laut Interconnection-Studie als klarer Marktführer. Neue Projekte entstehen vor allem in den Bezirken 1210, 1220 und 1230. Die Verkaufspreise reichen von rund 400.000 Euro bis zu 3,2 Millionen Euro. Mit klarer Wachstumsstrategie und starkem Qualitätsanspruch blickt Glorit zuversichtlich auf das kommende Jahr.

www.glorit.at

Immobilie finden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen