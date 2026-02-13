Glorit wächst gegen den Trend des Marktes

Während der Wiener Wohnimmobilienmarkt von sinkendem Angebot und steigenden Preisen geprägt ist, setzt der Premium-Bauträger Glorit ein starkes Zeichen: Mit einem Umsatz von rund 100 Millionen Euro verzeichnet das Unternehmen 2025 eines der erfolgreichsten Jahre seiner Geschichte.

Rekordjahr trotz angespanntem Immobilienmarkt: Glorit analysiert gemeinsam mit Immobilienexperte Alexander Bosak die aktuelle Marktentwicklung – mit einem klaren Fazit: Die Nachfrage steigt weiter, das Angebot schrumpft, und Glorit wächst entgegen dem allgemeinen Markttrend.

Kontrolliertes Wachstum: P. Kloihofer, L. Gartler (Glorit), A. Bosak (Exploreal), Glorit GF L. Sattlegger, S. Messar (v. l. n .r.). © Glorit

Angebotsrückgang verschärft die Marktlage

Bosak, Geschäftsführer von Exploreal, zeichnete ein deutliches Bild der Situation. Steigende Baukosten, Bevölkerungswachstum und eine sinkende Zahl an Baubewilligungen führen dazu, dass Neubau-Eigentumswohnungen in Wien zunehmend knapp werden. Besonders in Floridsdorf und der Donaustadt ist dieser Rückgang spürbar. Ab 2026 werde die Pipeline im Eigentumssegment massiv schrumpfen, während die Preise weiter anziehen. „Wer Planungssicherheit und Qualität sucht, sollte jetzt handeln“, so Bosak.

Finanzierung bleibt attraktiv – Vorteil endet 2026

Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen bleiben die Finanzierungsmöglichkeiten stabil. Variable Zinssätze von rund zwei Prozent gelten laut Experten als mittelfristig gesichert. Gleichzeitig läuft jedoch eine staatliche Begünstigung aus: Die Befreiung von der Eintragungsgebühr endet mit 30. Juni 2026. Käufer:innen können bis dahin noch bis zu 17.000 Euro sparen – ein zeitlich begrenzter Vorteil.

Glorit setzt auf Qualität und kontrolliertes Wachstum

Glorit nutzt diese Marktphase konsequent. Neben dem Rekordumsatz bleibt auch die Eigenkapitalbasis stark. Das Unternehmen baut sein Team weiter aus und steigert den Output im Hausbau um rund 30 Prozent. Geschäftsführer Stefan Messar betont den Fokus auf nachhaltiges, kontrolliertes Wachstum und Vertrauen als entscheidenden Faktor in einem enger werdenden Markt.

One-Stop-Service als Erfolgsmodell

Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist das umfassende Leistungsangebot: Architektur, Bauträger, Fertighauswerk, Bauunternehmen, Finanzierung und Vermietung – alles aus einer Hand. Ergänzt wird dies durch das Maklerhaus by Glorit, das Verkauf, Vermietung und Neubaukauf verbindet und sowohl Eigennutzer als auch Anleger anspricht.

Marktführer mit neuen Projekten

Mit einem Marktanteil von 51,5 Prozent im Wiener Hausbau gilt Glorit laut Interconnection-Studie als klarer Marktführer. Neue Projekte entstehen vor allem in den Bezirken 1210, 1220 und 1230. Die Verkaufspreise reichen von rund 400.000 Euro bis zu 3,2 Millionen Euro. Mit klarer Wachstumsstrategie und starkem Qualitätsanspruch blickt Glorit zuversichtlich auf das kommende Jahr.

