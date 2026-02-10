Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 52.00 aktien down -0.57% Andritz AG 72.95 aktien up +0.48% BAWAG Group AG 137.50 aktien down -0.58% CA Immobilien Anlagen AG 25.680 aktien up +1.18% CPI Europe AG 15.900 aktien up +0.32% DO & CO Aktiengesellschaft 190.60 aktien down -1.75% EVN AG 29.200 aktien up +0.34% Erste Group Bank AG 108.60 aktien down -0.73% Lenzing AG 27.550 aktien up +1.85% OMV AG 53.20 aktien up +0.85% Oesterreichische Post AG 34.250 aktien down -0.87% PORR AG 37.950 aktien up +0.8% Raiffeisen Bank Internat. AG 43.040 aktien down -0.55% SBO AG 33.500 aktien up +0.6% STRABAG SE 91.90 aktien down -0.33% UNIQA Insurance Group AG 15.700 aktien down -2.73% VERBUND AG Kat. A 61.30 aktien up +1.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.40 aktien down -2.64% Wienerberger AG 30.480 aktien up +2.14% voestalpine AG 42.920 aktien down -0.69%
  1. oe24.at
  2. Business
Insolvenz
© Getty

Insolvenz-Welle

Schock-Statistik: Jeden Tag 19 (!) Firmenpleiten

10.02.26, 10:43
Teilen

Die Zahl der Insolvenzen ist 2025 das fünfte Jahr in Folge gestiegen.  

Es gab 6.809 und damit um 4 Prozent mehr Pleiten als im Jahr davor. "Die drei am stärksten betroffenen Wirtschaftsbereiche waren Dienstleistungen und danach fast gleichauf Handel und Bau", sagte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk laut Aussendung vom Dienstag. Allerdings wurden im Vorjahr auch um 4 Prozent mehr Unternehmen registriert als im Jahr davor.

Die meisten Insolvenzen gab es mit knapp 2.000 (1.970) im Vorjahr im Bereich Finanzdienstleistungen und sonstige Dienstleistungen. Dahinter folgten laut vorläufigen Zahlen der Statistik der Handel (1.125) und die Baubranche (1.097). Auch der Sektor Beherbergung und Gastronomie verbuchte im Vorjahr 898 Firmeninsolvenzen.

Für das vierte Quartal 2025 alleine zeigt sich ein ähnliches Bild: Im Sektor Finanzdienstleistungen und sonstige Dienstleistungen gab es 449 Insolvenzen, im Bau 298, im Handel 276 sowie in Beherbergung und Gastronomie 224. Die Zahl der Pleiten in den einzelnen Sektoren hängt maßgeblich von der Zahl der aktiven Unternehmen in den jeweiligen Bereichen ab. Insgesamt gingen im vierten Quartal 1.669 Unternehmen in die Insolvenz, das waren 2,8 Prozent mehr als im dritten Quartal, jedoch rund 2 Prozent weniger als im Vorjahresquartal.

Zahl der Registrierungen legte zu

Zugelegt haben aber nicht nur die Pleiten, sondern auch die Registrierungen neuer Unternehmen. 67.642 neue rechtliche Einheiten wurden im Vorjahr angemeldet, das war ein Plus von rund 2.400 Registrierungen bzw. plus rund 4 Prozent. Die meisten neuen Registrierungen gab es bei den Finanzdienstleistungen und sonstigen Dienstleistungen (22.982), persönlichen Dienstleistungen (13.706) und Handel (12.276).

Im vierten Quartal ging die Zahl der Registrierungen dagegen um 4 Prozent zum Vorjahresquartal auf 15.154 Registrierungen zurück. Zu den Registrierungen weist die Statistik Austria darauf hin, dass eine solche lediglich als Absichtserklärung zu verstehen ist und nicht in jedem Fall bedeutet, dass auch eine wirtschaftliche Tätigkeit aufgenommen wird. Die Zahlen seien dennoch ein Frühindikator für die Wirtschaftsentwicklung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen