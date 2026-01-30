Alles zu oe24VIP
Fokus auf Premium

iPhone-Hammer: Apple bringt 1. faltbare Modell ab Herbst

30.01.26, 09:31
Das Standardmodell vom iPhone 18 soll erst 2027 auf den Markt kommen. Apple legt den Fokus auf ein faltbares iPhone sowie zwei weitere Premiummodelle, die heuer noch erscheinen.

Apple soll der Produktion seiner teuersten iPhone-Modelle den Vorzug geben und die Einführung der Standardversion verschieben. Der US-Konzern wolle sich in der zweiten Jahreshälfte auf sein erstes faltbares iPhone sowie zwei weitere Premiummodelle mit verbesserten Kameras und größeren Displays konzentrieren, berichtete das Magazin "Nikkei Asia" am Freitag unter Berufung auf vier mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Das Standardmodell des iPhone 18 solle erst in der ersten Jahreshälfte 2027 auf den Markt kommen. Eine Stellungnahme von Apple war zunächst nicht erhältlich.

Gewinne im Premiumbereich maximieren

Ziel sei es, Ressourcen zu optimieren und die Gewinne im Premiumbereich zu maximieren. Zudem spielten gestiegene Kosten für Speicherchips und Rohstoffe eine Rolle. Auch sollten Produktionsrisiken minimiert werden, die mit der komplexen Technik des ersten faltbaren Geräts verbunden seien. "Die Reibungslosigkeit der Lieferkette ist eine der wichtigsten Herausforderungen für dieses Jahr", zitierte das "Nikkei Asia" eine Führungskraft eines Zulieferers. Auch die geänderte Marketingstrategie habe zur Entscheidung beigetragen.

Apple hatte am Donnerstag mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Treiber waren eine starke iPhone-Nachfrage und eine deutliche Erholung des Geschäfts in China. Konzernchef Tim Cook sprach von einer "atemberaubenden" Nachfrage nach den neuesten Geräten.

