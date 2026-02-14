Alkohol-Verbot: Merz greift bei CDU durch

Der deutsche Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz will den Alkoholausschank auf dem CDU-Parteitag am kommenden Wochenende einschränken.

"Aufgrund einer aktuellen Lagebeurteilung und auf Entscheidung des Parteivorsitzenden hin müssen wir den Zeitplan für den Ausschank alkoholischer Getränke am Freitagabend leider kurzfristig anpassen", zitierte der Berliner "Tagesspiegel" am Samstag aus einem Schreiben der Parteizentrale an die Aussteller während des Parteitages.

"Um das ehrgeizige Programm der Antragsberatungen erfolgreich und pünktlich abzuschließen, ist es essenziell, dass die Delegierten bis zum Sitzungsende im Plenarsaal verbleiben. Daher bitten wir Sie höflich, den Alkoholausschank in der Ausstellung auszulassen", heißt es in dem Schreiben demnach weiter. Die Bewirtung solle "erst beim Baden-Württemberg-Abend nach Abschluss der Sitzung" starten.

Wiederwahl von Merz als Parteichef

Der CDU-Bundesparteitag findet am Freitag und Samstag kommender Woche in Stuttgart statt. Unter anderem steht die Wiederwahl von Merz als Parteichef auf dem Programm. Zudem sollen zahlreiche Anträge beraten werden. Wie auf Parteitagen üblich präsentieren sich am Rande des Plenums zahlreiche Aussteller. Dort gibt es auch gastronomische Angebote.