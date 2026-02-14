SO viel war es wert: Fan kauft sich das "Breaking Bad" Haus

Breaking Bad gehört für viele Zuschauer zu einer der besten Serien überhaupt. Das Haus aus der Erfolgsserie hat einen neuen Besitzer: Streaming-Star Adin Ross hat die berühmte TV-Kulisse in Albuquerque gekauft – und hat große Pläne damit.

Im Mittelpunkt der Serie steht der krebskranke Chemielehrer Walter White, der sich als Crystal-Meth-Koch ein kriminelles Imperium aufbaut.

Bryan Cranston als Walter White in "Breaking Bad" © AMC

Gedreht wurde die Serie unter anderem in einem Einfamilienhaus in einem Vorstadtviertel von Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico. Das Gebäude wurde 1973 von Frances und Louis Padilla erbaut.

© TripAdvisor

2006 wurde das Haus als Drehort entdeckt. Von 2008 bis 2013 diente es als Zuhause von Walter White, gespielt von Bryan Cranston. Mit dem Serienerfolg wurde die Immobilie zur Pilgerstätte für Fans – insbesondere wegen der Szene, in der Walter White eine Pizza auf das Dach wirft.

„Ich werde es wie ein Denkmal behandeln“

Mehr als ein Jahr lang stand das Haus zum Verkauf. Nun verkündete Adin Ross in einem Livestream: „Ich habe das alte ‚Breaking Bad‘-Haus gekauft. Von all den coolen Sachen, die ich mir gekauft habe – das schlägt jede Uhr, jedes Auto, einfach alles.“

© getty

© AFP

Er kündigte an, das Gebäude nicht zu verändern: „Ich werde es nicht auseinandernehmen – ich werde es wie ein Denkmal behandeln.“

Kaufpreis deutlich gestiegen

Anfang 2025 bot die Familie Quintana das Grundstück zum Verkauf an. Zunächst lag der Preis bei umgerechnet rund 3,3 Millionen Euro, später wurde er auf etwa 330.000 Euro gesenkt. Mehrere Gebote trieben den Betrag erneut in die Höhe. Letztlich zahlte Ross eine Million Euro für das Haus.