Olympia-Wirbel – Fans entlarven Schummel-Auftritt von Mariah Carey

Top-Star Mariah Carey beeindruckte bei der Olympia-Eröffnung mit ihren Italienisch-Kenntnissen - doch aufmerksamen Zuschauern ist ein Detail aufgefallen.

Im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand war Mariah Carey eines der großen Highlights. Sie beeindruckte mit dem Klassiker "Volare" und entzückte die Italiener.

Doch bei der Performance der 56-Jährigen war etwas faul. Auf X kursieren derzeit Videos, wo der Italienisch-Trick der Gesangs-Diva entlarvt wird.

Sie ließ sich den Text von "Volare" auf einem riesigen Teleprompter einspielen - in englischer Lautsprache: "Voh-Lahr-reh", "Peen-toe D blue" oder "Feh-lee-chay" war auf der LED-Wall zu lesen.