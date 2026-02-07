Alles zu oe24VIP
Olympia-Wirbel – Fans entlarven Schummel-Auftritt von Mariah Carey

Fake Italienisch

Olympia-Wirbel – Fans entlarven Schummel-Auftritt von Mariah Carey

07.02.26, 11:31
Top-Star Mariah Carey beeindruckte bei der Olympia-Eröffnung mit ihren Italienisch-Kenntnissen - doch aufmerksamen Zuschauern ist ein Detail aufgefallen. 

Im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand war Mariah Carey eines der großen Highlights. Sie beeindruckte mit dem Klassiker "Volare" und entzückte die Italiener.

Doch bei der Performance der 56-Jährigen war etwas faul. Auf X kursieren derzeit Videos, wo der Italienisch-Trick der Gesangs-Diva entlarvt wird.

Sie ließ sich den Text von "Volare" auf einem riesigen Teleprompter einspielen - in englischer Lautsprache: "Voh-Lahr-reh", "Peen-toe D blue" oder "Feh-lee-chay" war auf der LED-Wall zu lesen.

