Mini-Chance: Bullen gegen Aston Villa vor Mission Impossible

Nicht nur in der Champions League spitzt sich die Lage zu – auch die Europa League steuert auf ihre entscheidende XXL-Runde zu.

Am Donnerstag (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) kämpfen noch elf Teams um die letzten fünf Tickets für die K.o.-Phase. Mitten im Zittern: Red Bull Salzburg. Die Bullen gehen mit der drittschlechtesten Ausgangsposition ins Finale und stehen gewaltig unter Druck. Um weiterzukommen, braucht es nicht nur eine Überraschung beim Tabellenzweiten Aston Villa – Salzburg ist zusätzlich auf Schützenhilfe von gleich vier anderen Teams angewiesen.

Bullen brauchen Sturm-Schützenhilfe & Sieg

Unterstützung könnte ausgerechnet aus der Bundesliga kommen. Liga-Rivale Sturm Graz empfängt zum Abschluss den Tabellen-22. Brann Bergen. Für die Steirer geht es sportlich um nichts mehr, die Aufstiegschance ist bereits dahin. Doch mit einem Heimsieg könnten sie indirekt Einfluss auf das Rennen um die letzten Plätze nehmen – und Salzburg zumindest rechnerisch am Leben halten.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie kompliziert die Lage ist: Bergen hält bei neun Punkten (9:10 Tore, –1), Salzburg bei sechs Zählern (8:12, –4). Die Norweger haben also drei Punkte und die um drei Treffer bessere Tordifferenz. Ein knapper Salzburger Sieg mit nur einem Tor Unterschied würde bei einer gleichzeitigen Bergen-Niederlage daher nicht reichen. Dennoch zählt Brann zu jenen Teams, die realistisch noch überholt werden können.

Gadou: »Für uns zählt nur, alles zu versuchen«

Vor dem alles entscheidenden Duell bei Premier-League-Dritten gab man sich in der Mozartstadt dennoch kämpferisch. „Zum Abschluss der Ligaphase wartet noch einmal ein echter Kracher auf uns. Aston Villa ist zwar bereits fix qualifiziert, wird aber alles daransetzen, ganz vorne zu bleiben. Für uns zählt nur, unsere beste Leistung abzurufen und alles zu versuchen, um ein starkes Spiel auf den Platz zu bringen“, betonte Innenverteidiger Joane Gadou