Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Europa League
RB Salzburg
© Getty

Europa League

Mini-Chance: Bullen gegen Aston Villa vor Mission Impossible

28.01.26, 11:52
Teilen

Nicht nur in der Champions League spitzt sich die Lage zu – auch die Europa League steuert auf ihre entscheidende XXL-Runde zu.  

Am Donnerstag (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) kämpfen noch elf Teams um die letzten fünf Tickets für die K.o.-Phase. Mitten im Zittern: Red Bull Salzburg. Die Bullen gehen mit der drittschlechtesten Ausgangsposition ins Finale und stehen gewaltig unter Druck. Um weiterzukommen, braucht es nicht nur eine Überraschung beim Tabellenzweiten Aston Villa – Salzburg ist zusätzlich auf Schützenhilfe von gleich vier anderen Teams angewiesen.

Bullen brauchen Sturm-Schützenhilfe & Sieg

Unterstützung könnte ausgerechnet aus der Bundesliga kommen. Liga-Rivale Sturm Graz empfängt zum Abschluss den Tabellen-22. Brann Bergen. Für die Steirer geht es sportlich um nichts mehr, die Aufstiegschance ist bereits dahin. Doch mit einem Heimsieg könnten sie indirekt Einfluss auf das Rennen um die letzten Plätze nehmen – und Salzburg zumindest rechnerisch am Leben halten.

 Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie kompliziert die Lage ist: Bergen hält bei neun Punkten (9:10 Tore, –1), Salzburg bei sechs Zählern (8:12, –4). Die Norweger haben also drei Punkte und die um drei Treffer bessere Tordifferenz. Ein knapper Salzburger Sieg mit nur einem Tor Unterschied würde bei einer gleichzeitigen Bergen-Niederlage daher nicht reichen. Dennoch zählt Brann zu jenen Teams, die realistisch noch überholt werden können.

Gadou: »Für uns zählt nur, alles zu versuchen« 

Vor dem alles entscheidenden Duell bei Premier-League-Dritten gab man sich in der Mozartstadt dennoch kämpferisch. „Zum Abschluss der Ligaphase wartet noch einmal ein echter Kracher auf uns. Aston Villa ist zwar bereits fix qualifiziert, wird aber alles daransetzen, ganz vorne zu bleiben. Für uns zählt nur, unsere beste Leistung abzurufen und alles zu versuchen, um ein starkes Spiel auf den Platz zu bringen“, betonte Innenverteidiger Joane Gadou

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen