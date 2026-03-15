Rapid beendet schwarze Serie in Salzburg

Mit dem zweiten 1:0-Sieg gegen Salzburg innerhalb von acht Tagen beendete Rapid die schwarze Serie bei den Bullen.

Seit 1. August 2015 rannte Rapid einem Sieg in Salzburg hinterher. Am Sonntag beim Meistergruppen-Auftakt war es soweit.

Die 69. Minute in der Bullen-Arena. Freistoß für Rapid. Seidl zieht ab, der Ball wird von der Mauer abgefälscht und schlägt unhaltbar für ÖFB-Goalie Schlager im Rapid-Tor ein - 1:0.

Davor hatte Gadou gegen Dahl die Notbremse gezogen und Rot gesehen. Damit gingen die Bullen mit einem Mann weniger und dem daraus resultierenden 0:1-Rückstand in die Schlussphase.

Salzburg versuchte verzweifelt, zumindest den Ausgleich zu erzwingen. In der Nachspielzeit parierte Rapid-Goalie Hedl vor Onisiwo sensationell, Krätzigs Nachschuss ging übers Tor.

Stange & VAR hatten frühe Rapid-Führung verhindert

Dabei hatte Rapid bereits in der ersten Stunde Riesen-Chancen zur Führung gehabt. Doch Schöllers vermeintliches Tor zum 1:0 (38.) wurde vom VAR kassiert. "Joker" Dahl traf gleich nach der Einwechslung nur das Außennetz (56.), Weimanns bester Schuss rasierte die Stange (58.), dann rettete Schlager vor Dahl.

Wermutstropfen für Rapid: Grgic musste zu Beginn der zweiten Halbzeit verletzt raus.

Während sich Rapid plötzlich realistische Hoffnungen auf den Titel machen darf, steckt Salzburg nach mittlerweile vier Pflichtspielen ohne Sieg und ohne Tor auch unter Neo-Trainer Daniel Beichler tief in der Krise.