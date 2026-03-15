Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Rapid beendet schwarze Serie in Salzburg
© gepa

Meistergruppe

Rapid beendet schwarze Serie in Salzburg

15.03.26, 15:49 | Aktualisiert: 15.03.26, 16:51
Teilen

Mit dem zweiten 1:0-Sieg gegen Salzburg innerhalb von acht Tagen beendete Rapid die schwarze Serie bei den Bullen.

Seit 1. August 2015 rannte Rapid einem Sieg in Salzburg hinterher. Am Sonntag beim Meistergruppen-Auftakt war es soweit.

Die 69. Minute in der Bullen-Arena. Freistoß für Rapid. Seidl zieht ab, der Ball wird von der Mauer abgefälscht und schlägt unhaltbar für ÖFB-Goalie Schlager im Rapid-Tor ein - 1:0.

Davor hatte Gadou gegen Dahl die Notbremse gezogen und Rot gesehen. Damit gingen die Bullen mit einem Mann weniger und dem daraus resultierenden 0:1-Rückstand in die Schlussphase.

Salzburg versuchte verzweifelt, zumindest den Ausgleich zu erzwingen. In der Nachspielzeit parierte Rapid-Goalie Hedl vor Onisiwo sensationell, Krätzigs Nachschuss ging übers Tor.

Stange & VAR hatten frühe Rapid-Führung verhindert

Dabei hatte Rapid bereits in der ersten Stunde Riesen-Chancen zur Führung gehabt. Doch Schöllers vermeintliches Tor zum 1:0 (38.) wurde vom VAR kassiert. "Joker" Dahl traf gleich nach der Einwechslung nur das Außennetz (56.), Weimanns bester Schuss rasierte die Stange (58.), dann rettete Schlager vor Dahl.

Wermutstropfen für Rapid: Grgic musste zu Beginn der zweiten Halbzeit verletzt raus.

Während sich Rapid plötzlich realistische Hoffnungen auf den Titel machen darf, steckt Salzburg nach mittlerweile vier Pflichtspielen ohne Sieg und ohne Tor auch unter Neo-Trainer Daniel Beichler tief in der Krise.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen