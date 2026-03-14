Thorup-Elf plant den nächsten Coup gegen Salzburg

In Salzburg kommt es am Sonntag zum prestigeträchtigen Duell zwischen den Bullen und Rapid. Die Hausherren wollen nach drei torlosen Spielen endlich wieder jubeln und die Tabellenführung festigen.

Das Duell zwischen Red Bull Salzburg und SK Rapid am Sonntag (14:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) steht ganz im Zeichen der Salzburger Torflaute. Seit drei Pflichtspielen warten die Bullen auf einen Treffer, dennoch vertraut Coach Daniel Beichler seinen Offensivkräften voll und ganz. Der Ex-Nationalspieler betont, dass der Titel das klare Ziel bleibt, man aber hart für die Dominanz arbeiten muss.

Rapid plant die nächste Überraschung

In der Vorwoche konnte Rapid die Salzburger bereits mit 1:0 in Wien bezwingen, was Beichler als Resultat einer Wiener Betontaktik analysierte. Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup kündigte jedoch an, diesmal im hohen Pressing aggressiver agieren zu wollen. Er fordert von seiner Mannschaft einen offensiveren Zugang, um auch in der Fremde gegen den Ligakrösus zu bestehen.

Personelle Impulse bei den Hütteldorfern

Thorup plant für den Schlager die eine oder andere Umstellung in der Startelf der Grün-Weißen. Mittelfeld-Motor Romeo Amane kehrt nach seiner Sperre zurück, und auch Offensiv-Hoffnung Petter Nosa Dohl ist bereit für mehr Einsatzminuten. Da das Feld in der Meistergruppe extrem eng zusammenliegt, sieht Rapid die Chance, eine ohnehin schon erfolgreiche Saison noch zu krönen.

Geduldsprobe für die Beichler-Elf

Salzburg wird versuchen, die Dominanz aus der Vorwoche diesmal in zählbare Erfolge umzumünzen. Beichler warnt davor, in Nostalgie zu schwelgen, wie überlegen Salzburg früher war, und fordert stattdessen harte Arbeit im Hier und Jetzt. Die Hütteldorfer wissen um die Gefährlichkeit der Bullen, sehen sich aber aufgrund der engen Tabellensituation keinesfalls chancenlos.