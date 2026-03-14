Austria empfängt Meister Sturm zum Jubiläums-Kracher

Zum Auftakt der Meistergruppe empfängt die Wiener Austria am Sonntag den amtierenden Champion Sturm Graz. Die Veilchen sind seit sieben Spielen gegen die Grazer ungeschlagen und wollen diese Serie fortsetzen.

Am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) steigt am Verteilerkreis der große Schlager zwischen der Wiener Austria und Sturm Graz. Die Veilchen feiern dabei ihr 115-jähriges Jubiläum und strotzen vor Selbstvertrauen gegen ihren Lieblingsgegner. Seit sieben Partien hat Violett nicht mehr gegen Schwarz-Weiß verloren, die letzten vier Duelle gingen sogar allesamt an die Wiener.

Grazer Angstgegner bittet zum Tanz

Trotz des Umbruchs bei Sturm reisen die Steirer als bestes Team des Grunddurchgangs nach Wien-Favoriten. Austria-Kapitän Manfred Fischer warnt jedoch davor, sich auf alten Erfolgen auszuruhen, da jedes Spiel eine neue Top-Leistung erfordert. Trainer Stephan Helm sieht sein Team bereit, in den zehn Finalrunden der Meistergruppe alles aus sich herauszuholen.

Sturm mit neuer Formation gegen den Fluch

Unter dem neuen Coach Fabio Ingolitsch versucht Sturm, mit einer veränderten Grundformation die Negativserie zu beenden. Ingolitsch lobt die routinierte Achse der Austria, fordert aber von seinen Spielern volle Aggressivität ab der ersten Minute. Bisher konnte Sturm unter ihm auswärts gegen Teams der oberen Tabellenhälfte noch keinen Sieg einfahren.

Endspielcharakter ab der ersten Minute

Die Ausgangslage in der Meistergruppe ist extrem eng, da nur drei Punkte zwischen dem Ersten und dem Sechsten liegen. Sturms Sportchef Michael Parensen betonte bei einem Mitgliederabend, dass jedes Spiel nun Endspielcharakter habe. Während die Austria das Jubiläum mit einem Sieg krönen will, kämpft Sturm auch gegen die Sorge um den Stadion-Umbau in Graz.