Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Austria Wien
fk austria
© gepa

Titeljagd startet

Austria empfängt Meister Sturm zum Jubiläums-Kracher

14.03.26, 00:42
Teilen

Zum Auftakt der Meistergruppe empfängt die Wiener Austria am Sonntag den amtierenden Champion Sturm Graz. Die Veilchen sind seit sieben Spielen gegen die Grazer ungeschlagen und wollen diese Serie fortsetzen.

Am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) steigt am Verteilerkreis der große Schlager zwischen der Wiener Austria und Sturm Graz. Die Veilchen feiern dabei ihr 115-jähriges Jubiläum und strotzen vor Selbstvertrauen gegen ihren Lieblingsgegner. Seit sieben Partien hat Violett nicht mehr gegen Schwarz-Weiß verloren, die letzten vier Duelle gingen sogar allesamt an die Wiener.

Grazer Angstgegner bittet zum Tanz

Trotz des Umbruchs bei Sturm reisen die Steirer als bestes Team des Grunddurchgangs nach Wien-Favoriten. Austria-Kapitän Manfred Fischer warnt jedoch davor, sich auf alten Erfolgen auszuruhen, da jedes Spiel eine neue Top-Leistung erfordert. Trainer Stephan Helm sieht sein Team bereit, in den zehn Finalrunden der Meistergruppe alles aus sich herauszuholen.

Sturm mit neuer Formation gegen den Fluch

Unter dem neuen Coach Fabio Ingolitsch versucht Sturm, mit einer veränderten Grundformation die Negativserie zu beenden. Ingolitsch lobt die routinierte Achse der Austria, fordert aber von seinen Spielern volle Aggressivität ab der ersten Minute. Bisher konnte Sturm unter ihm auswärts gegen Teams der oberen Tabellenhälfte noch keinen Sieg einfahren.

Endspielcharakter ab der ersten Minute

Die Ausgangslage in der Meistergruppe ist extrem eng, da nur drei Punkte zwischen dem Ersten und dem Sechsten liegen. Sturms Sportchef Michael Parensen betonte bei einem Mitgliederabend, dass jedes Spiel nun Endspielcharakter habe. Während die Austria das Jubiläum mit einem Sieg krönen will, kämpft Sturm auch gegen die Sorge um den Stadion-Umbau in Graz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen