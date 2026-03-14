Altach empfängt Schlusslicht Linz zum Keller-Krimi

Der SCR Altach empfängt am Samstag das Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz. Mit einem Heimsieg könnten die Vorarlberger einen riesigen Schritt in Richtung vorzeitigen Klassenerhalt machen.

Nach dem emotionalen Cup-Finaleinzug geht es für den SCR Altach am Samstag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Schnabelholz wieder um nackte Bundesliga-Punkte. Die Vorarlberger liegen als Zweiter der Qualigruppe nur einen Zähler hinter der Spitze. Trainer Ognjen Zaric betont, dass man nach der Highlight-Woche nun im Kopf bereit für den harten Abstiegskampf sein muss.

Festung Schnabelholz soll halten

Die Heimstärke ist das große Plus der Altacher, die unter Zaric zu Hause noch ungeschlagen sind. Saisonübergreifend ging nur eines der letzten 15 Spiele im eigenen Stadion verloren. Gegen die Linzer muss der Coach allerdings auf seinen gesperrten Abwehrchef Benedikt Zech verzichten, könnte aber laut eigener Aussage auch mit einem Remis leben.

Linzer Hoffnung nach Hartberg-Auftritt

Die Gäste aus Linz reisen als Tabellenschlusslicht an, tankten aber beim 1:1 in Hartberg zuletzt kräftig Selbstvertrauen. Coach Michael Köllner fordert von seiner Truppe, so schnell wie möglich vom Tabellenende wegzukommen und in Altach unbedingt zu punkten. Die bisherige Saisonbilanz ist ausgeglichen, da bisher jeweils das Heimteam knapp mit 1:0 gewinnen konnte.

Vom Cup-Hype zum Liga-Alltag

Für Altach gilt es, die Euphorie aus dem Cup in die Liga mitzunehmen, um gegen die defensiv kompakten Linzer zu bestehen. Köllner setzt auf die gezeigte Leistung aus der Vorwoche und will den Schwung nutzen, um die rote Laterne abzugeben. In einer engen Qualifikationsgruppe zählt für beide Teams jeder einzelne Zähler im Kampf gegen den Absturz.