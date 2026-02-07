Alles zu oe24VIP
Robert Lewandowski
© Getty

Überraschend

Amis melden Barca-Knall um Robert Lewandowski

07.02.26, 12:16
Wie geht es mit dem polnischen Superstar weiter? 

Der Vertrag von Robert Lewandowski beim FC Barcelona läuft bekanntlich im Sommer aus. Bisher standen die Zeichen klar auf Abschied, nun könnte der Pole aber doch noch eine Zukunft bei den Katalanen haben.

Spektakuläre Wende

Wie der US-amerikanische Fernsehsender ESPN berichtet, will der spanische Meister doch mit dem Torjäger verlängern. Dem Bericht zufolge soll Lewandowski ein weiteres Jahr in Barcelona bleiben, falls der 37-Jährige Gehaltseinbußen in Kauf nimmt. Vor allem Trainer Hansi Flick soll sich für eine Vertragsverlängerung einsetzen.

Lewandowski wechselte 2022 nach Spanien und absolvierte bisher 174 Spiele für die Katalanen. Seit dieser Saison steht der Pole allerdings nur noch selten in der Startelf und muss meist Ferran Torres im Sturm den Vorrang geben.

