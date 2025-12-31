Knalleffekt um Robert Lewandowski: Transfergespräche enthüllt

Die Spekulationen rund um Robert Lewandowskis Zukunft nehmen weiter Fahrt auf. Der Vertrag des 37-Jährigen bei Barcelona läuft zum Saisonende aus, was zahlreiche Diskussionen über mögliche neue Ziele entfacht.

Robert Lewandowski steht im Mittelpunkt zahlreicher Transfergerüchte, da sein Vertrag beim FC Barcelona nach der aktuellen Saison ausläuft.

Trotz seines Alters bleibt der Stürmer weiterhin heiß begehrt, und es stehen bereits zahlreiche Interessenten Schlange.

Laut einer SPORT BILD-Meldung gab es kurz vor Heiligabend ein Treffen in Barcelona zwischen Lewandowski, seinem Berater Pini Zahavi (83) und Vertretern des US-Klubs Chicago Fire.

Zugpferd für die Liga

Der MLS-Verein möchte Lewandowski als Zugpferd für die Liga gewinnen und bietet ihm eine neue Herausforderung. Doch der 37-Jährige ist nicht nur in den USA ein Thema. Auch aus der Pro League in Saudi-Arabien sowie aus der Türkei gibt es konkrete Angebote. Fenerbahçe soll laut Berichten ebenfalls Kontakt zu Lewandowski aufgenommen haben. Eine Entscheidung hat der Stürmer bislang jedoch noch nicht getroffen.

Entscheidung über seine Zukunft

Lewandowski möchte sich vorerst auf den sportlichen Erfolg konzentrieren und plant, im Frühjahr eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. Der Angreifer hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten zu Saisonbeginn unter Trainer Hansi Flick (60) wieder eine größere Rolle bei Barcelona erarbeitet. Dabei spielt auch der FC Barcelona weiterhin eine wichtige Rolle: Ein Verbleib beim spanischen Klub ist nicht ausgeschlossen, auch wenn die finanziellen Herausforderungen den Transfermarkt erschweren könnten.

60 bis 70 Prozent

Laut Insidern steht die Wahrscheinlichkeit eines Abschieds von Barcelona nach vier Jahren derzeit bei etwa 60 bis 70 Prozent. Eine Verlängerung des Vertrages um ein weiteres Jahr ist jedoch auch eine ernsthafte Option, falls Barcelona keinen neuen Stürmer verpflichtet.