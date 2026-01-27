Alles zu oe24VIP
Schon übermorgen: Niederösterreichs Weinkultur erschmecken
Schon übermorgen: Niederösterreichs Weinkultur erschmecken

27.01.26, 11:06
Vom 29. bis 31. Jänner 2026 findet bereits zum vierten Mal Österreichs führende Spezialmesse in der Landwirtschaft, die Austro Vin Tulln, statt.  

Die Fachmesse hat sich als bedeutende Plattform für den Wein- und Obstbau in Österreich und Zentraleuropa etabliert und bietet die Möglichkeit, sich über aktuelle Trends und technologische Entwicklungen umfassend zu informieren.  

Ein hochwertiges Fachprogramm unter der Leitung der ideellen Träger: Weinbauverband Österreich und Bundesobstbauverband Österreich und in Kooperation mit der BOKU und den Fachschulen für Wein- und Obstbau rundet das Messekonzept perfekt ab. 40 Experten aus allen Fachbereichen präsentierten wissenschaftliche sowie praxisnahe Themen auf der Expertenbühne durchgängig an allen drei Messetagen.

