Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Dackel Feuerwerk

Bellen gegen Böllern

Schon 150.000 Unterschriften für völliges Böllerverbot

05.02.26, 13:20
Teilen

Immerhin 150.000 Österreicherinnen und Österreicher wollen der Silvester-Knallerei den Garaus machen,

Haustiere leiden, Menschen verletzen sich - und zum Drüberstreuen gibt es noch Sachschäden in Millionenhöhe. Die gemeinnützige Organisation #aufstehn fordert daher gemeinsam mit knapp 150.000 Unterzeichnern ein bundesweites Böllerverbot – ohne Ausnahmen. In der entsprechenden Petition nachzulesen auf aufstehn.at wird Innenminister Gerhard Karner deshalb aufgefordert, "ein ortsunabhängiges Feuerwerksverbot (ab Kategorie 2)  umzusetzen".

Gemeinsames Gassigehen vor dem Parlament

Die Initiatoren der Aktion setzen jetzt auf tierische Mittel: Um das Innenministerium stärker in die Pflicht zu nehmen, ruft #aufstehn mit der Aktion “Bellen gegen Böllern” zu einem gemeinsamen Gassigehen – mit Hunden – in Wien auf. “Neben Mensch und Umwelt leiden besonders Tiere unter der Silvester-Knallerei. Mit der Aktion möchten wir ihnen eine Stimme geben”, so Christian Haslinger von #aufstehn.  Ab 11. Februar soll es deshalb vor dem Parlament in Wien zu einem Bell-Konzert gegen das Böllern kommen. Davor zieht der tierische Protestzug vom Helden- über den Ballhausplatz bis eben zur Ringstraße.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen