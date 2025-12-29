Russland behauptet: Ukraine attackiert Putins Staatsresidenz

Russland hat der Ukraine einen ⁠versuchten Angriff auf eine Residenz von Präsident Wladimir Putin vorgeworfen und eine Änderung seiner Verhandlungsposition angekündigt.

Außenminister Sergej Lawrow sagte am Montag, die Ukraine habe am 28. und 29. Dezember die staatliche Residenz des Präsidenten in der Region Nowgorod mit 91 Langstreckendrohnen attackiert, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete.

"Derartige rücksichtslose Aktionen werden nicht unbeantwortet bleiben", wurde Lawrow zitiert. Ob sich Putin zu dem Zeitpunkt in der Residenz aufhielt, war ⁠zunächst unklar.

Ukraine wies Vorwürfe zurück

Die Ukraine wies die Vorwürfe umgehend als Lüge zurück. Russland wolle mit den Anschuldigungen den Fortschritt bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und den USA untergraben, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. Vielmehr bereite die Regierung in Moskau den Boden für einen Angriff auf ukrainische Regierungsgebäude in Kiew vor. Die USA sollten ⁠auf die russischen Drohungen entsprechend reagieren, forderte der Präsident.