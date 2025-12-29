Russland behauptet: Ukraine attackiert Putins Staatsresidenz

Russland hat der Ukraine einen versuchten Angriff auf eine Residenz von Präsident Wladimir Putin vorgeworfen und eine Änderung seiner Verhandlungsposition angekündigt.
- "Haben Fortschritte gemacht" - Trump und Selenskyj verkünden Verhandlungsergebnisse
- Trump trifft Netanyahu zu Gespräch über Zukunft Gazas
- Friedenspoker: Jetzt geht es um das Schicksal der Ukraine
"Derartige rücksichtslose Aktionen werden nicht unbeantwortet bleiben", wurde Lawrow zitiert. Ob sich Putin zu dem Zeitpunkt in der Residenz aufhielt, war zunächst unklar.
Ukraine wies Vorwürfe zurück
Die Ukraine wies die Vorwürfe umgehend als Lüge zurück. Russland wolle mit den Anschuldigungen den Fortschritt bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und den USA untergraben, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. Vielmehr bereite die Regierung in Moskau den Boden für einen Angriff auf ukrainische Regierungsgebäude in Kiew vor. Die USA sollten auf die russischen Drohungen entsprechend reagieren, forderte der Präsident.