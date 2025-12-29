Nach Manege-Flitzer: Auto auf Circus-Krone-Gelände angezündet

Das Circus Krone in München kommt nicht zur Ruhe: Bei der Premiere des neuen Programms sorgten Tierschützer für eine Unterbrechung, nun ermitteln Beamte wegen Brandstiftung.

Am ersten Weihnachtsfeiertag störten Aktivisten die Premiere des Winterprogramms. Nun kam es zum nächsten Vorfall auf dem Circus-Krone-Gelände. In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll ein BMW angezündet worden sein.

Unbekannte haben sich gegen 3 Uhr Zugang zum Gelände verschafft. Dort haben sie den Wagen angezündet. Das Präsidium berichtet: "Nach ersten Ermittlungen der Münchner Polizei wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen."

"Das ist eine private Sache"

Der BMW brannte fast vollständig aus. Präsidium: "Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag." Der Fahrzeugeigentümer alarmierte gegen 10 Uhr die Polizei. Während der Nacht bemerkten zwei Zirkus-Mitarbeiter das Feuer und reagierten schnell. Sie konnten die Flammen mit Feuerlöschern unter Kontrolle bekommen.

Die Polizei prüft, ob die Aktivisten von der Organisation Animal Rebellion hinter der Brandstiftung stecken. Gegenüber der Zeitung "Merkur" meinte Zirkus-Chef Martin Lacey, dass der Vorfall nicht mit den Tierschützern in Zusammenhang stehen würde. Lacey: "Das ist eine private Sache." Der BMW hatte ein rumänisches Kennzeichen.