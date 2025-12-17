Home-Invasion in Linz geklärt: Junges Pärchen festgenommen

Nach monatelangen Ermittlungen ist der Polizei ein Ermittlungserfolg gelungen: Eine brutale Home-Invasion in Linz konnte nun geklärt werden.

Linz. Nach einer Home-Invasion im September hat das Landeskriminalamt Linz ein junges Pärchen als Täter ausgeforscht. Ein 19-jähriger Linzer und seine 17-jährige Freundin sollen eine 79-jährige Pensionistin in ihrer Wohnung betäubt und beraubt haben. Die Jugendliche drängte das Opfer in den Vorraum und hielt ihr ein mit Chlor und Alkohol getränktes T-Shirt ins Gesicht.

Kurz darauf stahl der maskierte Komplize mehrere hundert Euro. Die Frau wurde verletzt und erlitt einen Schock. Bei einer ersten Einvernahme nach monatelangen Ermittlungen zeigten sich die beiden Teenie-Täter geständig und sitzen in der Justizanstalt Linz.