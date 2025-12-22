Lamborghini-Lenker rast über Gürtel und schlägt Polizistin

Als die Polizei den Serben (41) anhielt, drehte er völlig durch und attackierte eine Uniformierte.

Wien. Der 41-Jährige war in der Nacht auf Montag im 17. Gemeindebezirk mit seinem Lamborghini Urus - der Supercar-SUV kostet mindestens 260.000 Euro - unterwegs. Gegen 23.40 Uhr stieg er aufs Gas und fuhr am Hernalser Gürtel über eine rote Ampel.

Streifenpolizisten erwischten den Serben dabei auf frischer Tat. "Im Zuge der Verkehrsanhaltung stellten die Beamten offensichtliche Merkmale einer Alkoholisierung des Lenkers fest", so die Wiener Polizei in einer Aussendung. Während der Amtshandlung wurde der Lamborghini-Fahrer immer aggressiver und schlug einer Beamtin mehrmals gegen den Oberkörper. Dabei wurde die Polizistin so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnte.

Die Uniformierten nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest. Bei dem Lenker wurde eine Alkoholisierung von beinahe 1,8 Promille festgestellt. Der Serbe wurde mehrfach angezeigt und befindet sich in Polizeigewahrsam.