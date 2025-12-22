Lenker (71) drehte auf A1-Ausfahrt um und baute Crash

Der Geisterfahrer krachte gegen ein entgegenkommendes Auto. Während der Unfalllenker unversehrt davonkam, wurden die beiden Insassen des anderen Fahrzeuges verletzt.

NÖ. Ein Lenker (71) hat am Sonntagabend auf der Ausfahrtsrampe der Westautobahn (A1) bei Oed (Bezirk Amstetten) umgedreht und ist als Geisterfahrer wieder zurück auf die Autobahn Richtung Linz gefahren.

© FF Amstetten

© FF Amstetten

Anschließend querte der 71-jährige Pole alle Spuren, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Ein Lenker aus Linz konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zu einer Kollision, bei der der 28-Jährige und seine um ein Jahr jüngere Beifahrerin leicht verletzt wurden.

Der 71-Jährige und seine Beifahrerin im Alter von 69 Jahren überstanden den Zusammenstoß unbeschadet. Die Westautobahn war nach dem Unfall fast eine Stunde lang gesperrt.