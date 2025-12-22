Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Gmünder Silvesterlauf mit schon 300 Anmeldungen
© Bernd Dangl

Laufend Spass haben

Gmünder Silvesterlauf mit schon 300 Anmeldungen

22.12.25, 11:41
Teilen

Der Gmünder Silvesterlauf ist schon gut vorgebucht. Jetzt noch schnell anmelden!

Auch heuer erwarten die Läufer wieder viele Specials, geniale Kostüme, die Verlosung einer Laufreise, sowie tolle Preise und Preisgelder. Zum Jahresausklang überlisten die Läufer so gemeinsam noch einmal den inneren Schweinehund! Natürlich freuen sich die Veranstalter über lustige Kostümierungen.

Der Veranstalter, LT Werbeprofi Gmünd, trifft gerade die letzten Vorbereitungen für den Silvesterlauf. Schon mehr als 300 Läufer haben sich angemeldet.

Mit den näherrückenden Weihnachtsfeiertagen haben tatsächlich auch die Anmeldezahlen für den Werbeprofi Silvesterlauf in Gmünd stark an Fahrt aufgenommen. Zu Beginn der Woche waren bereits mehr als 300 Läufer vorangemeldet - damit liegt man wieder im Trend der vergangenen Jahre. Denn der Trend ist auch: der Weihnachtsspeck muss weg! Um gut ins neue Jahr zu starten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden