Gmünder Silvesterlauf mit schon 300 Anmeldungen

Der Gmünder Silvesterlauf ist schon gut vorgebucht. Jetzt noch schnell anmelden!

Auch heuer erwarten die Läufer wieder viele Specials, geniale Kostüme, die Verlosung einer Laufreise, sowie tolle Preise und Preisgelder. Zum Jahresausklang überlisten die Läufer so gemeinsam noch einmal den inneren Schweinehund! Natürlich freuen sich die Veranstalter über lustige Kostümierungen.

Der Veranstalter, LT Werbeprofi Gmünd, trifft gerade die letzten Vorbereitungen für den Silvesterlauf. Schon mehr als 300 Läufer haben sich angemeldet.

Mit den näherrückenden Weihnachtsfeiertagen haben tatsächlich auch die Anmeldezahlen für den Werbeprofi Silvesterlauf in Gmünd stark an Fahrt aufgenommen. Zu Beginn der Woche waren bereits mehr als 300 Läufer vorangemeldet - damit liegt man wieder im Trend der vergangenen Jahre. Denn der Trend ist auch: der Weihnachtsspeck muss weg! Um gut ins neue Jahr zu starten.