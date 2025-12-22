Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Das "entrische" Thayatal entdecken
Das "entrische" Thayatal entdecken

22.12.25, 11:55
Zum Jahresausklang lädt der Nationalpark Thayatal zu einer gemütlichen Wanderung durch die winterliche Landschaft des Nationalparks ein. 

Schritt für Schritt lassen Teilnehmer dabei das alte Jahr ausklingen, halten inne – hoch über der Thaya oder direkt am Fluss – und stoßen gemeinsam mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr an.

Das
Zwei verschiedene Routen führen zum Einsiedlerfelsen, wo die Konditorei Wiklicky aus Retz mit kleinen Speisen, wärmenden Getränken und Sekt für das leibliche Wohl sorgt – der perfekte Auftakt zu einem beschwingten Silvesterabend!

Für sportlich Ambitionierte gibt es außerdem einen gemeinsamen Silvesterlauf durch die verschneite Winterlandschaft. Treffpunkt ist am 31.12. um 14 Uhr beim Nationalparkhaus. Der Eintritt ist frei. "Entrisch" ist übrigens ein Waldviertler Wort für "magisch".

