Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
moschee NÖ
© Alkig

Kaliber ab 9mm

Schuss-Attacke auf Moschee in Hollabrunn: Erste Hinweise

22.12.25, 10:12 | Aktualisiert: 22.12.25, 11:30
Teilen

Weitere Überprüfungen im Gange - Betroffene Gemeinschaft verurteilt Vorfall. Betroffene betonen: "Ganz gleich, ob Kirche, Synagoge oder Moschee – Glaubenshäuser sind Orte des Friedens und müssen ohne Wenn und Aber geschützt werden!""

NÖ. Nach dem Schuss auf den Eingangsbereich der Moschee des Vereins der Albanischen Muslime in Hollabrunn in der Nacht auf Sonntag sind am Montag weitere Überprüfungen im Gange gewesen. Die vom Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung geleiteten Ermittlungen liefen "auf Hochtouren", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager zur APA. Um Hinweise wurde gebeten. Die betroffene Gemeinschaft verurteilte indes den Vorfall.

moschee NÖ
© Alkig

Weiterhin untersucht wurde, ob es einen oder mehrere Täter gibt. Überprüfungen liefen auch hinsichtlich des Projektils bzw. der Munition. Bekanntgegeben wurde hier am Sonntag, dass es sich um ein Faustfeuerwaffenkaliber ab neun Millimeter handelt, welches genau blieb vorerst offen. Hinweise können an die Polizeiinspektion Hollabrunn gerichtet werden. Entgegengenommen werden sie unter der Telefonnummer 059 133/3410.

moschee hollabrunn
© zVg

"Die albanische muslimische Gemeinschaft in Österreich verurteilt diese Gewalttat gegen eine religiöse Einrichtung scharf", hieß es via Facebook seitens der Albanischen Kultusgemeinde. Appelliert wurde an Politik und Öffentlichkeit, "jede Form von Anstiftung oder Hassrede gegenüber religiösen Institutionen und ihren Mitgliedern zu unterlassen".

Projektil durchschlug Rahmen der Eingangstür

moschee NÖ
© Alkig

In den Räumlichkeiten befand sich zum Zeitpunkt der Tat niemand, es gab keine Verletzten. Unmittelbar zuvor hatten etwa sechs Personen das Objekt verlassen. Der Obmann des Vereins, der im Obergeschoß des Hauses wohnt, hörte kurz nach Mitternacht einen Knall. Als er sich wenig später - unabhängig davon - mit einer weiteren Person traf, entdeckte er Polizeiangaben zufolge das Einschussloch im Eingangsbereich. Das Projektil hatte den Rahmen der Eingangstür durchschlagen, ging durch einen Raum und eine Doppelglasscheibe und blieb im Innenhof liegen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden