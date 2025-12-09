Bewaffneter Räuber überfiel Geschäft: Alarmfahndung

Ein bislang Unbekannter bedrohte zwei Angestellte eines Geschäfts mit einer Pistole - Hinweise erbeten.

NÖ. Nach einem Raub am Montagabend in Bad Fischau (Bezirk Wiener Neustadt) ist der Täter mit dem erbeuteten Geld entkommen. Kurz vor 17.30 Uhr hatte ein maskierter Unbekannter zwei Angestellte bei der Containerkasse im Drive-In-Bereich eines Geschäftes mit einer Pistole bedroht und Bares gefordert. Der Verdächtige bediente sich selbstständig an der Kassa und flüchtete zu Fuß. Die Mitarbeiter wurden nicht verletzt, erlitten aber einen Schock.

Eine Alarmfahndung blieb ohne Erfolg, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde als circa 20 bis 25 Jahre alt, schlank und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Der Mann sprach "bodenständigen Dialekt" und trug einen Kapuzensweater, ein Halstuch und Stoffhandschuhe jeweils in Schwarz. Bei der Waffe handelte es sich um eine schwarze Pistole mit langem Lauf (etwa 22 bis 24 Zentimeter lang).

Personen, die am Montag von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Industriegebiet Bad Fischau gemacht haben, werden ersucht, sich beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059133-30-3333 zu melden.