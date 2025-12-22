Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Ehefrau (84) mit zwei Messern und Bratpfanne attackiert
© GettyImages Eduardo Amorim

Verletzt

Ehefrau (84) mit zwei Messern und Bratpfanne attackiert

22.12.25, 10:29
Teilen

Der verwirrte 89-Jährige kann sich laut Polizei offenbar nicht an die Tat erinnern.

Stmk. Zu der Attacke kam es am Sonntagvormittag in einem Einfamilienhaus in Nestelbach bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung). Laut Polizei saß das Ehepaar gegen 11 Uhr in der Essecke der Wohnküche vor dem Fernseher. Plötzlich begann der 89-Jährige ohne Vorwarnung auf seine Ehefrau mit zwei Messern einzustechen und mit einer Bratpfanne auf sie einzuschlagen. "Danach beendete der Mann seinen Angriff und rief einen Verwandten an. Mehrere Verwandte, sie wohnen in der Nähe, begaben sich daraufhin zum Haus und führten bei der verletzten Frau eine Wundversorgung durch", so die Polizei in einer Aussendung.

Anschließend übernahm die alarmierte Rettung die weitere Versorgung und lieferte die schwer verletzte 84-Jährige in das LKH Graz ein. Der demenzkranke Senior wurde nach dem Unterbringungsgesetz in ein Grazer Spital eingeliefert. "Die diensthabende Journalstaatsanwältin ordnete in weiterer Folge die Festnahme des 89-Jährigen an, weiters wurde ein Betretungsverbot gegen den Mann ausgesprochen", so die Polizei. Der 89-Jährige wird derzeit im Spital von der Polizei bewacht. Die Ermittlungen laufen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden