Ehefrau (84) mit zwei Messern und Bratpfanne attackiert

Der verwirrte 89-Jährige kann sich laut Polizei offenbar nicht an die Tat erinnern.

Stmk. Zu der Attacke kam es am Sonntagvormittag in einem Einfamilienhaus in Nestelbach bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung). Laut Polizei saß das Ehepaar gegen 11 Uhr in der Essecke der Wohnküche vor dem Fernseher. Plötzlich begann der 89-Jährige ohne Vorwarnung auf seine Ehefrau mit zwei Messern einzustechen und mit einer Bratpfanne auf sie einzuschlagen. "Danach beendete der Mann seinen Angriff und rief einen Verwandten an. Mehrere Verwandte, sie wohnen in der Nähe, begaben sich daraufhin zum Haus und führten bei der verletzten Frau eine Wundversorgung durch", so die Polizei in einer Aussendung.

Anschließend übernahm die alarmierte Rettung die weitere Versorgung und lieferte die schwer verletzte 84-Jährige in das LKH Graz ein. Der demenzkranke Senior wurde nach dem Unterbringungsgesetz in ein Grazer Spital eingeliefert. "Die diensthabende Journalstaatsanwältin ordnete in weiterer Folge die Festnahme des 89-Jährigen an, weiters wurde ein Betretungsverbot gegen den Mann ausgesprochen", so die Polizei. Der 89-Jährige wird derzeit im Spital von der Polizei bewacht. Die Ermittlungen laufen.