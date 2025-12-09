Alles zu oe24VIP
BILLA Spendenaktion: 1 Euro schenkt einen Teller Suppe
© Billa AG/Robert Harson

Lebensmittelhandel

BILLA Spendenaktion: 1 Euro schenkt einen Teller Suppe

09.12.25, 11:22
In der Weihnachtszeit wird sichtbar, wie viele Menschen in Österreich auf Unterstützung angewiesen sind. Mit der Spendenaktion „Eine Spende, die satt macht“ ermöglicht BILLA gemeinsam mit dem Roten Kreuz und Hitradio Ö3 schnelle, unbürokratische Hilfe – schon ab 1 Euro - direkt an der BILLA Kassa.

Während viele Menschen in Österreich die Weihnachtszeit im Warmen verbringen, fehlt es anderen selbst an einer täglichen warmen Mahlzeit. Laut EU-SILC 2024 sind rund 1,5 Millionen Menschen in Österreich armutsgefährdet, darunter mehr als 340.000 Kinder und Jugendliche. Besonders hart trifft es Alleinerziehende, Pensionist:innen mit Mindestpension sowie Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Genau hier setzt die österreichweite BILLA Spendenaktion „Eine Spende, die satt macht“ an. 
Gemeinsam mit der „Team Österreich Tafel“ des Österreichischen Roten Kreuzes und Hitradio Ö3 ruft BILLA dazu auf, Menschen in Not zu unterstützen – bereits 1 Euro kann einem Kind einen Teller warme Suppe ermöglichen.

(v.l.n.r.): Michael Opriesnig (Generalsekretär Österreichisches Rotes Kreuz), Nermina Milvo (BILLA Marktmanagerin), Eva Kimmes (Österreichisches Rotes Kreuz) und Robert Nagele (BILLA Vorstand) freuen sich über den Start der österreichweiten Spendenaktion „Eine Spende, die satt macht“.

© Billa AG/Robert Harson

So einfach funktioniert das Spenden bei BILLA 
Kundinnen und Kundenkönnen noch bis 24. Dezember 2025 in allen BILLA und BILLA PLUS Märkten sowie bei BILLA Kaufleuten spenden – direkt an der Kassa oder bequem per QR-Code. Erstmals wird die gesammelte Spendensumme tagesaktuell auf Screens und Stelen in den Märkten angezeigt und macht das gemeinsame Engagement sichtbar. 
Die gesammelten Gelder werden für den Ankauf von Grundnahrungsmitteln und Hygieneprodukten verwendet und über die Ausgabestellen der „Team Österreich Tafel“ direkt an Menschen in Notlagen in Österreich weitergegeben. „Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit eine besonders herausfordernde Phase. Armut und Einsamkeit werden gerade dann stark spürbar. Mit unserer Spendenaktion wollen wir gemeinsam mit unseren Kund:innen ein klares Zeichen des Miteinanders setzen. Schon ein Euro kann einen echten Unterschied machen“, betont BILLA Vorstan Robert Nagele. 

Als zusätzliches Zeichen des Zusammenhalts erhöht BILLA die gesammelte Spendensumme um 5.000 Euro. Für den Lebensmittelhändler ist soziales Engagement fixer Bestandteil der Unternehmensverantwortung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

