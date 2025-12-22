Alles zu oe24VIP
Vor "Mäci": Gesuchter Räuber verprügelt 32-Jährigen spitalreif
Syrer festgenommen

22.12.25, 12:54
Die Wiener Polizei konnte den 23-jährigen Flüchtling im Zuge einer Alarmfahndung fassen. Zudem stellten die Beamten bei ihm Falschgeld sicher.

Wien. Zu den wilden Szenen kam es in der Nacht auf Sonntag in der Wiener Innenstadt. Ein Syrer (23) drehte gegen 3 Uhr vor dem McDonald's am Schwedenplatz völlig durch und attackierte einen Nachtschwärmer (32) aus dem Nichts.

Der Flüchtling schlug dem 32-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei schwer. "Im Zuge der Sofortfahndungsmaßnahmen wurde der Tatverdächtige angehalten und vorläufig festgenommen", so die Polizei in einer Aussendung. Bei der anschließenden Personsdurchsuchung wurden mehrere Falschgeldscheine vorgefunden und sichergestellt. Die Blüten hatte der 23-Jährige zuvor einfach ausgedruckt.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien gegen den 23-Jährigen bestand. Der Flüchtling wurde nämlich wegen schweren Raubes gesucht. Nähere Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Verdächtige verweigerte die Aussage und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

