Pflege im Alter sichern: Oberösterreich als Vorreiter

Wie kann gute Pflege im Alter langfristig gesichert werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt eines Arbeitsgesprächs zwischen Sozialministerin Korinna Schumann und Sozial-Landesrat Christian Dörfel in Linz.

OÖ. Im Fokus des Treffens zwischen Sozialministerin Korinna Schumann und Sozial-Landesrat Christian Dörfel stand die zukunftssichere Gestaltung der Pflege in Österreich. Oberösterreich sieht sich dafür gut gerüstet: Mit einer Fachkräftestrategie zur Personalgewinnung, der Betreuungsarchitektur 2040 sowie der neuen Unterstützungsstruktur ALTER OÖ wurden zentrale Maßnahmen gesetzt. Ziel sei es, Pflege auch künftig bedarfsgerecht, leistbar und wohnortnah zu ermöglichen, betonte Dörfel.

Gleichzeitig bestehe Reformbedarf auf Bundesebene, insbesondere bei der 24-Stunden-Betreuung, beim Pflegegeld und zur Entlastung pflegender Angehöriger. Einigkeit herrschte darüber, dass gute Pflege verlässliche Strukturen und ausreichend Personal erfordert.