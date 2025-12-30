Skifahrer stirb bei Lawinenabgang in Südtirol

Ein 52-jähriger Ungar ist am Montag bei einem Lawinenabgang am Riesernock in der Rieserfernergruppe im Tauferer Ahrntal in Südtirol tödlich verunglückt.

Der Mann war laut Südtiroler Medienberichten gemeinsam mit seiner Frau am Hartdegenweg mit Schneeschuhen unterwegs gewesen, als sich eine Lawine löste. Der Ungar wurde mitgerissen und stürzte anschließend rund 450 Höhenmeter über die Flanke, über felsdurchsetztes Gelände, in die Tiefe.

Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Sein Frau blieb hingegen unverletzt, hieß es. Das Schneebrett soll von den Wanderern auf rund 2.350 Metern Höhe selbst ausgelöst worden sein. Im Einsatz standen die Bergrettung Ahrntal, die Notarzthubschrauber Pelikan 2 und Aiut Alpin Dolomites, die Freiwillige Feuerwehr Rein in Taufers, Carabinieri, Finanzpolizei und Notfallseelsorge.