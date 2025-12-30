Alles zu oe24VIP
Seilbahn-Unfall: 100 Skifahrer müssen gerettet werden
Großeinsatz

Seilbahn-Unfall: 100 Skifahrer müssen gerettet werden

30.12.25, 13:58
 Ein technischer Defekt hat die Seilbahn der Skiortschaft Macugnaga in den Bergen der norditalienischen Region Piemont zum Stillstand gebracht. 

An der Bergstation am Monte Moro in rund 2.800 Metern Höhe prallte eine Kabine beim Einfahren offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit gegen die Stationsbarriere. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden von einem zufällig anwesenden Arzt und einem Krankenpfleger versorgt und dann per Rettungshubschrauber ausgeflogen.

Die Seilbahn wurde gestoppt. Rund 100 Menschen, darunter auch Kinder, die sich dort aufhielten, wurden mit Hubschraubern der Feuerwehr und der Finanzpolizei evakuiert.

Seilbahnbetreiber bestätigte technischen Defekt

Der Seilbahnbetreiber bestätigte einen technischen Defekt. Beim Einfahren in die Station habe die Anlage nicht korrekt abgebremst, woraufhin die Notfallsysteme ausgelöst worden seien. Größere Schäden an der Anlage seien zunächst nicht festgestellt worden, es würden jedoch umfassende Prüfungen eingeleitet. Die Skipisten wurden vorsorglich geschlossen.

Die Seilbahn wurde 1962 errichtet und Anfang 2023 umfassend modernisiert, unter anderem mit neuen Motoren, Seilscheiben und Kabinen. Die Arbeiten kosteten rund zwei Millionen Euro und wurden überwiegend von der Region Piemont finanziert.

