Brennendes Schneemobil löste Waldbrand aus

Ein Schneemobil hat Dienstagfrüh im weststeirischen Skigebiet Weinebene (Bezirk Deutschlandsberg) Feuer gefangen und dabei auch einige Bäume in Brand gesetzt.

Mitarbeiter des Pistendienstes bekämpften die Flammen und brachten mit einer Pistenraupe Feuerwehrleute zur Brandstelle. Nach knapp zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Laut Landespolizeidirektion Steiermark wurde niemand verletzt.

© Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg

Zwei Mitarbeiter einer Liftgesellschaft waren gegen 2.45 Uhr mit einem Skidoo zur Beschneiungsanlage Schneelochlift im Skigebiet Weinebene gefahren, um diese zu aktivieren. Sie stellten das Fahrzeug ab. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing das Schneemobil Feuer. Mit Wasserschläuchen der Beschneiungsanlage versuchten die Mitarbeiter, den Brand zu löschen, jedoch vergeblich. In der Folge löste sich die Bremse des Schneemobils und es glitt etwa 800 Meter abwärts und kam am Rande eines Waldstücks zum Stillstand. Dort griffen die Flammen auf einige Bäume über.

© Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg

Die Mitarbeiter holten sofort ein Pistengerät und begannen erneut, den Brand zu löschen. Mit einer Pistenraupe wurden die mittlerweile verständigten Feuerwehrleute von drei Wehren zur schwer zugänglichen Brandstelle gebracht. Gegen 4.30 Uhr konnte "Brand aus" gegeben werden. Das Schneemobil brannte vollständig ab, auch zehn Bäume wurden vernichtet.