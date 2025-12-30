Mega-Blackout! HIER stehen alle Züge still

Chaos im Eurotunnel kurz vor der Reisezeit: Der Zugverkehr mit dem Eurostar zwischen Frankreich und Großbritannien ist massiv gestört.

Der Betreiber rät auf seiner Website derzeit ausdrücklich davon ab, geplante Fahrten anzutreten.

Auslöser der Probleme ist ein Stromausfall, der den Verkehr im Tunnel lahmgelegt hat. Laut der britischen „Mirror“ sitzen zahlreiche Passagiere seit Stunden in den Zügen fest. In sozialen Netzwerken berichten Reisende von extremen Verzögerungen und völliger Ungewissheit. Einige gaben an, sich bereits seit rund vier Stunden im Eurotunnel zu befinden, ohne dass sich der Zug bewegt habe.

Wie lange die Störung noch andauern wird, ist derzeit unklar. Eurostar bittet betroffene Fahrgäste, ihre Reisepläne zu überprüfen und auf weitere Informationen zu warten. Die Situation sorgt nicht nur für Frust bei den Reisenden, sondern auch für erhebliche Auswirkungen auf den internationalen Bahnverkehr zwischen dem europäischen Festland und Großbritannien.