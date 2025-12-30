Paukenschlag: „Stranger Things“ geht 2026 doch weiter

Am 1.Jänner um 2 Uhr früh endet „Stranger Things“. Mit einer XXL-Folge und dem „brutalsten Tod der ganzen Serie“. Doch schon 2026 wartet unter dem Motto „Tales From '85" neues Unheil.

Wie geht die übernatürliche Mystery-Serie aus? Wer wird überleben? Und vor allem: Wer wird sterben? Fragen, die aktuell Millionen von Fans quälen – und die am 1. Jänner ab 2 Uhr früh gelöst werden. Da geht bei Netflix die allerletzte Folge von „Stranger Things“ an den Start. Ein 128-minütiges XXL-Gemetzel unter dem Titel „Zurück in die reale Welt“ in dem u.a. der ultimative Showdown der Clique von Eleven (Millie Bobby Brown) gegen den furchterregenden Vecna (Jamie Campbell Bower) verdaut werden muss.

Dafür haben sich die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer nicht nur den "brutalsten Tod der ganzen Serie“ ausgedacht, sondern gleich einen der umfangreichsten Epiloge aller Zeiten. „Besonders die letzten 35, 40 Minuten der Folge bestehen darin, das Ende der Serie zu verarbeiten und uns von den Schauspielenden zu verabschieden,“ heizen sie den Hype, der sich schon zum Staffelstart mit unglaublichen 8,46 Milliarden gestreamten Minuten in einen neuen Rekord manifestierte, noch weiter an. „Es war emotional, das alles zu schneiden.“

Auch die Fans haben mit dem emotionalen Abschied aus Hawkins zu kämpfen. wenn auch nur kurz, denn bereits 2026 soll es mit „Stranger Things“ weiter gehen. Jedoch in ganz neuer Form: "Stranger Things: Tales From '85", für das wieder die Duffer-Brüder das Kommando übernehmen, wird nämlich eine Animationsserie!

Die Handlung ist zwischen der zweiten und dritten Staffel der Originalserie, angesiedelt, im Winter 1985 in Hawkins. Die kleinen Helden bekommen es darin mit neuen Monstern aus der Schattenwelt zu tun, müssen aber auch ein weiteres paranormales Mysterium aufdecken. „Die Idee war, mit der Serie an die Ästhetik der 80er-Jahre-Cartoons anzuknüpfen"