PR-Chefin von Meghan schmeißt nach nur einem Jahr hin

Das Chaos beim Königspaar aus Sussex geht weiter! Nach nur einem Jahr verabschiedet sich die nächste Kommunikationschefin von Meghan und Prinz Harry.

Prinz Harry und Herzogin Meghan müssen einen neuen personellen Wechsel verkraften. Meredith Maines, Kommunikationschefin des Herzogspaars von Sussex, verlässt laut dem US-Magazin "People" mit Ende des Jahres das Team. Damit will sie eine "reibungslose Übergabe" sicherstellen.

Liam Maguire, Kommunikationsdirektor der Sussexes für Großbritannien und Europa, soll die Rolle nun übernehmen. Seit einiger Zeit verlässt das Personal schnell das Team.

Meghan als Chefin "wirklich schrecklich"

Ein Sprecher bestätigt den Abgang: "Meredith Maines und Method Communications haben ihre Zusammenarbeit mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex beendet. Der Herzog und die Herzogin bedanken sich für ihren Beitrag und wünschen ihnen alles Gute."

Maines ist für die Erfahrung sehr dankbar: "Nach einem Jahr inspirierender Arbeit mit Prinz Harry und Meghan, dem Herzog und der Herzogin von Sussex, und Archewell werde ich 2026 eine neue Herausforderung annehmen. Ich bin dem Paar und dem Team zutiefst dankbar und habe größten Respekt vor dem Guten, das sie in der Welt bewirken."

Das Sussex-PR-Team ist von dem nächsten schnellen Abschied nicht überrascht. Vor einem Jahr verabschiedete sich Ashley Hansen, die globale Pressesprecherin, und gründete ihre eigene Firma. Im vergangenen Sommer gingen drei weitere Mitarbeiter aus der Kommunikationsabteilung. Darunter befand sich Emily Robinson, die nach nur vier Monaten das Handtuch warf. Von den Ex-Mitarbeitern wird Meghan vorgeworfen, dass sie als Chefin "wirklich schrecklich" gewesen sei.