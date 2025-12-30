Ferienspaß und Neujahrsprogramm im Stadtmuseum St. Pölten

In den Weihnachtsferien warten spannende Geheimnisse im Stadtmuseum, die spielerisch erkundet werden können: Am 3. Jänner gibt es den ersten Familiensamstag des Jahres 2026 und am 7. Jänner einen "Langen Mittwoch", bei dem das Museum in den Abendstunden bei einer Führung erkundet werden kann.

In den Weihnachtsferien lädt das Stadtmuseum mit seinem Entdeckungsprogramm und dem Weihnachtsferien-Special ein, das am 3. Jänner 2026 mit einem besonderen Familiensamstag voller spannender Einblicke in historische Feste und Bräuche seinen Höhepunkt findet.

Weihnachtsferien-Special

Familien genießen nicht nur 50 % Ermäßigung auf den Eintritt, sondern erhalten an der Kassa auch eine kostenlose Forschertasche. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre besuchen das Museum gratis. Mit dieser winterlichen Ausrüstung kann die archäologische Ausstellung „Von Steinen und Beinen“ spielerisch erkundet und so manch verborgenes Geheimnis der Vergangenheit gelüftet werden. Im Anschluss haben die jungen Forscher die Möglichkeit, selbstständig in der Museumswerkstatt zu zeichnen und römische Spiele zu spielen. Am Ende ihres weihnachtlichen Museumsabenteuers wartet auf die jungen Besucher eine kleine Überraschung an der Kassa.

Das Stadtmuseum ist in den Weihnachtsferien Mittwoch bis Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet (27., 28. 12. 2025, 2.1.-4.1.2026) – perfekt für einen stimmungsvollen Familienausflug in den Ferien.

Familiensamstag - 3. Jänner

Beim Familiensamstag am 3. Jänner 2026 tauchen Familien in die Welt der Feste und Bräuche vergangener Zeiten quer durch die Jahrhunderte ein. Von archäologischen Funden bis hin zu überlieferten Ritualen erfahren Besucher, wie Menschen früher gefeiert, geschmückt und besondere Anlässe gestaltet haben. Neugierige Entdeckerinnen und Entdecker können ab 14:00 Uhr in der Ausstellung "Von Steinen und Beinen“ außergewöhnliche Funde bestaunen und spannenden Spuren aus längst vergangenen Zeiten folgen. In der Museumswerkstatt entstehen anschließend Leuchtobjekte und kreative Karten, die auf Wunsch sogar per Siegel veredelt werden. Zudem können die Kinder römische Spiele ausprobieren, bunte Schmuckperlen aus Holunderholz herstellen oder eigene Speckstein-Amulette feilen und schleifen. Auch alte Handwerkstechniken wie das Weben von Bändern gibt es zu erforschen.

"Langer Mittwoch" - 7. Jänner

Gemeinsam mit den Kulturvermittlern können Besucherdie aktuellen Ausstellungen entdecken. "Von Steinen und Beinen. Die Geschichte eines Platzes, der keiner war“ und "Blick in den Schatten. St. Pölten und der Nationalsozialismus“ können bei einem Rundgang erkundet werden.