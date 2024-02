Doppelter Shitstorm für ORF wegen Monika Gruber

Fans als auch Kritiker von Monika Gruber laufen nun Sturm gegen den ORF

Ob man sich da in der Programmplanung einen Gefallen getan hat? Gestern Abend, zur besten Sendezeit flimmerte die bayrische Kaberettistin Monika Gruber mit einem ihrer Programme über die heimischen Bildschirme. Soweit so gut, doch womit man am Künigelberg wohl nicht gerechnet hat, ist die Aufregung die man damit erzeugen würde – denn sowohl Fans als auch Kritiker der 52-Jährigen sind sauer.

Shitstorm 1 - Gegner laufen Sturm

Vor allem während der Corona Pandemie wuchs der Kreis von Grubers Kritikern stetig, in kaum einem Interview und in keiner Show durfte Corona-Maßnahmenkritik fehlen. Für einige ihrer Fans damals endlich "jemand der sich traut den Mund aufzumachen", jemand der sich kritisch gegen die Politik stellt. Doch auch für Grubers-Gegner war die Pandemie-Kritik ein gefundenes Fressen. "Verschwörungstheoretikerin", "Schwurblerin", Corona-Leugnerin" waren hier noch die netteren Kommentare, mit denen Gruber bedacht wurde.

Dass der ORF so jemandem nun die Prime-Time freiräumt, stößt bei vielen auf glattes Unverständnis. Hier die Kommentare aus den sozialen Netzwerken:

"De Schwurblerin"



"Sowas von überflüssig"

"Die brauch i wi'an eitrigen Zechnnogl"

"Auf einer Stufe mit Nuhr & Barth"

"Muss man dieser Person um 20:15 ein Podium bieten, auf welchem sie ihre als Satire getarnte Spießbürgerlichkeit präsentieren kann?"

"Na, bitte nicht"

Ein Platz im Hauptbendprogramm des ORF1 für Monika Gruber ????????@ORF ist lost! — ReneeKe ???????? Davos-Standard für ALLE (@Reneke88100556) February 11, 2024

Naja, im Servus TV läuft auch grad die Gruberin.

Qualität verbindet. ???? — Manfred Pohler ????️???????? ???????????? (@ManniAT) February 11, 2024

Die völlig nach rechts abgedriftete Monika Gruber heute zur Primetime im ORF. Aber sie und andere inszenieren sich als Verfolgte und sprechen von Systemmedien. Ich hoffe, die Zuschauerzahlen sind dort, wo sie hingehören. Vielleicht gibt es aber auch schon Volkskabarretisten ???? — Gerhard Friedrich (@FriedrichGerh) February 11, 2024

Der #ORF ist heute wohl auf #ServusTV-Kurs?! Die seit Corona vollkommen abgedrehte und mutmaßlich rechtsextrem-lastige #MonikaGruber ist heute die Heldin der Prime-Time: https://t.co/BYZo8qzMcs



Bist Du…. ????‍♀️ — Thomas (@austrolink) February 11, 2024

Shitstorm 2 - Fans sind sauer

Doch auch Gruber-Fans konnten sich mit dem gestrigen ORF-Programm kaum anfreunden, denn während man Gruber um 20:15 im ORF zwar begrüßte, war dies auch auf einem anderen Sender (zeitgleich) möglich – nur mit aktuellerem Programm.

Der Öffentlich-Rechtliche zeigte "Monika Gruber - Zu wahr um schön zu sein", eine Show aus dem Jahr 2011. Da war der österreichische Privatsender ServusTV zeitgenössischer unterwegs und brachte mit "Monika Gruber - Wahnsinn!" ein Programm von 2020. Unverständnis bei den Fans:

"Warum bringt man ein Programm aus 2011? Was soll das?"

"Da spielt es endlich mal die Gruber im ORF und dann bringen sie was aus dem letzten Jahrhundert"

"Gab es nichts aktuelleres von Gruber was ihr hättet zeigen können?"

"Ich schau sicher heute ServusTV, da is aktueller und die Show kenn ich ned"

Sagt einmal, will uns der #ORF vera…….? Bringt im Hauptabendprogramm die grandiose #MonikaGruber - aber aus dem Jahr 2011!!!!!!!!!!???????? pic.twitter.com/jO3eFYjiTe — Irene Wernicke ???????????????????????? (@IreneW1812) February 11, 2024

Somit für den ORF wohl ein doppelter Griff ins Klo. Was sich die Programmplanung angesichts dieses Fiaskos gedacht hat, kann man nur mutmaßen. Etwaig tut die Faschingszeit nicht jedem gut.