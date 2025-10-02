"Sonnenhof" von Gault Millau als „Gourmethotel des Jahres“ ausgezeichnet

"Summa summarum ein Wohlfühlort für Genießer mit Faible für guten Wein“ lautet das Fazit von Gault&Millau. Das familiäre 4-Sterne-Superior-Haus "Sonnenhof" der Familie Müller in Grän im Tannheimer Tal hat sich unter den alpinen Topadressen etabliert.

Eine der begehrtesten Tourismus-Auszeichnungen geht nach Tirol: Familie Müllers Sonnenhof im Tannheimer Tal wurde jetzt von Gault&Millau zu Österreichs "Gourmethotel des Jahres“ gekürt. Mit großer Spannung wurde die Präsentation des neuen Gault-Millau-Hotelguide 2026 im Wiener Palais Coburg erwartet. Um so größer die Freude für Christina und Rainer sowie Madlen und Patrick Müller: ihr Genießerhotel stand im Mittelpunkt des Abends. In den vergangenen Jahren war es immer mehr in den Fokus der Kulinarikszene gerückt: der Sonnenhof in Grän.

© Günter Standl / ART

Beef Steak vor Austern: die spannende Mischung macht's

Die 5 Gault-Millau-Hauben wurden begründet mit "feinster Bodenständigkeit", die hier auf "kreative Weltoffenheit" trifft. „Alps & Ocean“ ist gleichermaßen Name und Programm des hauseigenen Gourmetrestaurants (3 Gault-Millau-Hauben), wo Rainer und Patrick Müller als kochendes Brüderduo ihre Liebe zu regionalen und internationalen Spitzenprodukten ausleben. Geografische Grenzen spielen keine Rolle: "Best of Tirol" meets "Wolfsbarsch, Steinbutt, Kaviar und Trüffel".

© Günter Standl / ART

Und das Genießerwirtshaus Das Müllers (2 Gault-Millau-Hauben) beweist eindrucksvoll, dass Beef Tatar, hier exemplarisch gut, und heimisches Wild durchaus neben Austern auf der Karte stehen können und eine französische Kirschtarte mit Eiscreme aus mexikanischer Vanille bodenständige Spezialitäten absolut bereichert. Mit der ¾-Verwöhnpension gibt es de facto sogar noch eine dritte Küchenlinie für die Hotelgäste, die beide Welten genussvoll verbindet.

© Günter Standl / ART

Mit 2 Gläsern in der Hall of Fame des Wine Spectator

"Man muss schon ein bisschen verrückt sein“, gibt Rainer Müller schmunzelnd zu. "Aber was soll ich machen? Wein ist nun mal meine Leidenschaft!“ Und so hat er im Laufe der Zeit über 1.500 außergewöhnliche Weine zusammengetragen. Es gibt jede Menge Raritäten, respektable Jahrgangstiefen, Großformate und spannende Neuentdeckungen. Nicht zu vergessen den fulminanten Bereich der Champagner.

Begeistert zeigt sich von Müllers Weinbuch nicht nur Gault Millau, der 2022 den Titel „Weinkarte des Jahres“ verlieh. International unterstrich dies auch der Wine Spectator, der den Sonnenhof 2025 als einen von nur acht Betrieben in ganz Österreich mit zwei Gläsern und dem „Best of Award of Excellence“ prämierte. Ein önologischer Ritterschlag – Rainer Müllers fantastische Weinkarte findet sich damit nun weltweit in illustrer Gesellschaft.

Behaglich-edle Wohnkultur und Wellness mit imposantem Bergblick

Lässig-alpiner Lifestyle prägt das Genießerhotel in jedem Detail, von den in den letzten Jahren neu gestalteten Zimmern und Suiten bis zur Wellness vor der Kulisse von Litnis, Gaishorn, Wannenjoch und vielen anderen markanten Bergen des sonnigen Hochtales an den Allgäuer Alpen, unweit vom Haldensee. Neben allerlei Massagen, Kosmetikbehandlungen und speziellen Relax-Treatments bis hin zur Tiefenentspannung auf der Wasserschwebeliege stehen mehrere Saunen, Whirlpool und Indoorpool bereit.

Skifahren bis zur Haustüre und eine Vielfalt an (Winter)wanderwegen

Im Winter bietet die Region rund um das Hotel dank der unmittelbaren Nähe zum Allgäu ein breites Spektrum an Outdoor-Aktivitäten: Ski-in/Ski-out beginnt mit dem Skigebiet Füssener Jöchl direkt vor der Hoteltür und ist für Familien mit Kindern der ideale Start auf zwei Brettern. Obendrein stehen 100 Kilometer Winterwanderwege und 140 Kilometer Langlaufloipen – klassisch und Skating – zur Auswahl.

Demnächst im Genießerhotel

Beim nächsten Wine & Dine mit Rioja von CVNE am 21. Oktober wird das spanische Weingut zu Gast sein und besondere Rioja zu sechs Gängen aus dem Alps & Oceans kredenzen. Der stimmungsvolle Adventmarkt findet am 8. und 9. November mit 25 Ausstellern statt. Zwischen Glühwein und Keksen werden sich handgemachte Geschenke, Schmuck und Deko finden. Das alles und mehr im Sonnenhof im Tannheimer Tal in Tiro, im Gault-Millau-"Gourmethotel des Jahres“.