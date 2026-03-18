Knusprige Wrap Cones: Der virale Party-Snack, der gerade alle begeistert

Knusprig, cremig und gerade überall zu sehen: Wrap Cones sind der neueste Food-Trend, der Social Media im Sturm erobert. Die gefüllten Tortilla-Tüten sind schnell gemacht, vielseitig kombinierbar und perfekt für alle, die Lust auf einen einfachen Snack mit extra Crunch haben.
Social Media hat es wieder getan: Ein Food-Trend geht viral und plötzlich fragt man sich, warum man das nicht schon viel früher ausprobiert hat. Die Rede ist von Wrap Cones. Also: knusprige Tortilla-Tüten, gefüllt mit allem, was schmeckt. Klingt ein bisschen wie Street Food, ein bisschen wie Kino-Snack und ist vor allem eins: extrem einfach.
Perfekt für alle, die gerade in „leichter essen, aber trotzdem Spaß haben“-Laune sind.
Warum alle gerade Wrap Cones machen
Der Hype kommt nicht von ungefähr. Wrap Cones sind:
- schnell gemacht
- super wandelbar
- crunchy + cremig zugleich
- und sehen auch noch richtig gut aus
Wrap Cones: Das Rezept
Zutaten:
- Wraps
- Chips
- Hähnchenfleisch
- Thunfisch
- Mais
- Champignons
- Joghurt
- Mayonnaise
So geht's:
- Wraps halbieren, zu kleinen Tüten rollen und mit einem Zahnstocher fixieren. Anschließend leicht mit Öl bestreichen.
- Bei 180 °C (ca. 8–10 Minuten) im Ofen backen.
- In der Zwischenzeit die Füllung zubereiten. Dafür zerkleinerte Chips, gekochtes zerkleinertes Hähnchenfleisch, Thunfisch, Mais, Champignons, Joghurt und Mayonnaise nach Belieben vermischen.
- Dann in die gebackenen Wraps füllen und genießen.
Der perfekte Party-Snack.