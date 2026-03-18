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Knusprige Wrap Cones: Der virale Party-Snack, der gerade alle begeistert
© Getty Images

Extra Crunch

Knusprige Wrap Cones: Der virale Party-Snack, der gerade alle begeistert

18.03.26, 13:09
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Knusprig, cremig und gerade überall zu sehen: Wrap Cones sind der neueste Food-Trend, der Social Media im Sturm erobert. Die gefüllten Tortilla-Tüten sind schnell gemacht, vielseitig kombinierbar und perfekt für alle, die Lust auf einen einfachen Snack mit extra Crunch haben. 

Social Media hat es wieder getan: Ein Food-Trend geht viral und plötzlich fragt man sich, warum man das nicht schon viel früher ausprobiert hat. Die Rede ist von Wrap Cones. Also: knusprige Tortilla-Tüten, gefüllt mit allem, was schmeckt. Klingt ein bisschen wie Street Food, ein bisschen wie Kino-Snack und ist vor allem eins: extrem einfach.

Perfekt für alle, die gerade in „leichter essen, aber trotzdem Spaß haben“-Laune sind. 

Warum alle gerade Wrap Cones machen

Der Hype kommt nicht von ungefähr. Wrap Cones sind:

  • schnell gemacht
  • super wandelbar
  • crunchy + cremig zugleich
  • und sehen auch noch richtig gut aus 

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Wrap Cones: Das Rezept

Knusprige Wrap Cones: Der virale Party-Snack, der gerade alle begeistert
© Getty Images

Zutaten: 

  • Wraps
  • Chips
  • Hähnchenfleisch
  • Thunfisch
  • Mais
  • Champignons 
  • Joghurt
  • Mayonnaise 

So geht's:

  1. Wraps halbieren, zu kleinen Tüten rollen und mit einem Zahnstocher fixieren. Anschließend leicht mit Öl bestreichen. 
  2. Bei 180 °C (ca. 8–10 Minuten) im Ofen backen. 
  3. In der Zwischenzeit die Füllung zubereiten. Dafür zerkleinerte Chips, gekochtes zerkleinertes Hähnchenfleisch, Thunfisch, Mais, Champignons, Joghurt und Mayonnaise nach Belieben vermischen. 
  4. Dann in die gebackenen Wraps füllen und genießen. 

 

Der perfekte Party-Snack.

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